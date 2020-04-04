Несостоявшаяся столица БССР. Чем жил Могилёв накануне ВОВ

Несостоявшаяся столица. Могилев. Еще в 1937 году появился проект – право первенства города Белорусской ССР вместо тогда приграничного Минска отдать Могилеву.

В 1939-ом геополитические контуры изменились, и все остались на своих местах, однако к этому времени город над Днепром значительно преобразился. К началу войны здесь проживали 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Флагманом промышленности должен был стать практически созданный Могилевский авиамоторный завод. На нем собирались выпускать двигатели для только что разработанных штурмовиков ИЛ-2.

Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный. Так, в местном историческом музее хранилась богатейшая коллекция артефактов.

Александр Костеров, историк:

С 23-го официально по документам была мобилизация. 1918-1904 год – 14 возрастов призывали. Позже, через пару недель, стали призывать старшие возраста, до 1890 года рождения.

23-го утром во всех предприятиях уже были проведены митинги. На митингах были такие патриотические выступления. 25 тысяч Могилев отправил на фронт. Был патриотизм очень большой.