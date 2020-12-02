Минск готовится к праздникам. Смотрите, как украшают Октябрьскую площадь к Новому году

Новости Беларуси. Минск активно облачается в яркий новогодний наряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подготовка идет и в микрорайонах, и в центре.
Новости Беларуси. Минск активно облачается в яркий новогодний наряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подготовка идет и в микрорайонах, и в центре.
На Октябрьской площади обустраивают яркую новогоднюю локацию. По периметру уже установили несколько светящихся деревьев, а осветительные мачты продолжают украшать разноцветными шарами.
Полностью столицу подготовят к новогодним торжествам в середине декабря.