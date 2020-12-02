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Минск готовится к праздникам. Смотрите, как украшают Октябрьскую площадь к Новому году

02 декабря 2020 15:47
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Новости Беларуси. Минск активно облачается в яркий новогодний наряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подготовка идет и в микрорайонах, и в центре.

Минск готовится к праздникам. Смотрите, как украшают Октябрьскую площадь к Новому году-1

На Октябрьской площади обустраивают яркую новогоднюю локацию. По периметру уже установили несколько светящихся деревьев, а осветительные мачты продолжают украшать разноцветными шарами.

Полностью столицу подготовят к новогодним торжествам в середине декабря.

Минск готовится к праздникам. Смотрите, как украшают Октябрьскую площадь к Новому году-4

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# Новый год # общество # Фотофакт

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