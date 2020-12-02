Людмила Кананович: первая и важная задача – это увеличение доходов населения

Представляя документ, премьер-министр Роман Головченко анонсировал ряд грядущих изменений в системе оплаты труда. Так, планируется перейти на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30 % от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по стране. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала. При этом в целом сохраняется социально ориентированная политика государства.

Людмила Кананович, председатель комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первая и это важная задача, которая показывает то, что наше государство социально ориентированное, – это увеличение доходов населения. Об этом говорим всегда. И мы очень рады тому, что как раз в этой главе нашли свое отражение механизмы повышения заработной платы для низкооплачиваемых работников. Эта норма очень важна для людей на местах, потому что такие специальности, как воспитатель дошкольного образовательного учреждения, как работники музеев, методических центров… Мы понимаем, что у них, конечно, низкооплачиваемая работа, низкая заработная плата. И вот в программе предусмотрено ежегодное повышение.