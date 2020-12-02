Ирина Луканская: 70% всех онкологических заболеваний должно быть выявлено в ранней стадии

Улучшение инвестиционного и бизнес-климата, финансовое оздоровление проблемных предприятий, переформатирование пенсионной системы – только некоторые из пунктов программы. Отдельное внимание – медицине и образованию. Приоритетная задача для обеих сфер – рост экспорта услуг, а еще инновационное развитие и информатизация этих отраслей. Как минимум два белорусских вуза за это время должны войти в топ-500 лучших в мире. Тем временем благодаря развитию отечественного здравоохранения средняя продолжительность жизни белорусов должна вырасти.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это ранняя диагностика заболеваний, в том числе онкологических заболеваний. В программе расписано: 70 % всех онкологических заболеваний должно быть выявлено в первой, второй, то есть в ранней, стадии. Это внедрение инновационных методик лечения, оперативных вмешательств. В этом плане наша страна, в общем-то, входит в мировые лидеры, в том числе и по человеческому потенциалу мы являемся 50-й среди 189 стран мира. Это очень хороший и реальный результат, но нам есть к чему стремится.

Грядущие изменения в системе оплаты труда анонсировал Роман Головченко

В следующей пятилетке правительство хочет реализовать масштабные проекты будущего в сфере электротранспорта, внедрении умных городов и точного земледелия. Планируется нарастить экспорт товаров и услуг до 50 млрд долларов.