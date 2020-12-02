Стоимость проезда в общественном транспорте Минска вырастет на 10 копеек

Новости Беларуси. В Минске изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стоимость увеличится на 10 копеек.

Так, поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется пассажирам в 75 копеек, при покупке талона у водителя – 80 копеек; в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 копеек. Жетон в метро будет стоить 80 копеек. Цены на проездные повысятся на 15 %. Последний раз проезд дорожал год назад, тогда цена возросла на 5 копеек.