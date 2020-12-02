Прямой эфир

Стоимость проезда в общественном транспорте Минска вырастет на 10 копеек

02 декабря 2020 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стоимость увеличится на 10 копеек.

Стоимость проезда в общественном транспорте Минска вырастет на 10 копеек-1

Так, поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется пассажирам в 75 копеек, при покупке талона у водителя – 80 копеек; в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 копеек. Жетон в метро будет стоить 80 копеек. Цены на проездные повысятся на 15 %. Последний раз проезд дорожал год назад, тогда цена возросла на 5 копеек.

Соответствующее решение Мингорисполкома вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

# Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Людмила Кананович: первая и важная задача – это увеличение доходов населения
02 декабря 2020 15:19

Людмила Кананович: первая и важная задача – это увеличение доходов населения

Ирина Луканская: 70% всех онкологических заболеваний должно быть выявлено в ранней стадии
02 декабря 2020 15:19

Ирина Луканская: 70% всех онкологических заболеваний должно быть выявлено в ранней стадии

Центр обслуживания населения по услугам газообеспечения открыли в Смолевичах. Почему он так важен для города-спутника?
02 декабря 2020 14:49

Центр обслуживания населения по услугам газообеспечения открыли в Смолевичах. Почему он так важен для города-спутника?