Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? И что требуется для производства шоколадных чудес? Вероника Кудринецкая отправилась на вкусную экскурсию.

Все будет в шоколаде. Белый металлический бык, символ будущего года – большой лакомка. Так что без десертов на новогоднем столе не обойтись. Чтобы съесть одну конфету, нужна буквально одна секунда. А вот чтобы сделать – приблизительно 18 часов. Тонны какао, карамели, молока и сахара в круглосуточном режиме курсируют по цехам кондитерской фабрики, чтобы порадовать сладкоежек. Более миллиона сладких подарков к предстоящим праздникам выпустит крупнейшая кондитерская фабрика страны. Картину можно повесить на стену, а можно и съесть. Посмотрите, какие шедевры делают из шоколада

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:

На сегодняшний момент у нас сформировано уже почти 900 тысяч новогодних подарков. То есть мы уже подходим к окончанию, к формированию наших новогодних подарков. У нас в ближайшее время будут формироваться большие тяжеловесные подарки по 2-3 килограмма. Мы пытаемся быть всегда в тренде и предлагать как картонную упаковку, деревянную, мягкую – выполнять все, что хотят наши покупатели.