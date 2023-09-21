Учат команды, дрессируют собак. Как готовят начинающих кинологов?

Когда собака – друг человека. Как готовят начинающих кинологов? Где живут и работают четвероногие стражи порядка? И какие преступления помогают раскрыть служебные собаки? Ответы на эти вопросы мы искали в питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД. О самых преданных животных рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Острый нюх, мгновенная реакция и беспрекословное выполнение команд. О четвероногом защитнике и самом преданном друге в детстве, наверняка, мечтали многие. Именно овчарки не раз становились героями фильмов и сериалов, показывая всему миру – служебная собака не только умна и отважна, но и является вторым бронежилетом для правоохранителя. И действительно, даже сегодня, когда современные технологии вышли на новый уровень и значительно облегчили работу милиции, в вопросах охраны правопорядка обойтись без служебных собак практически невозможно.

Посмотреть, как воспитывают будущих «Мухтаров», мы отправились в Борисов. Именно здесь расположен питомник служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД. Сейчас здесь находится чуть больше 20 овчарок. В их числе как взрослые собаки, так и недавно родившиеся щенки. Но сейчас обо всем по порядку. Воспитание служебной собаки, как правило, начинается с двух месяцев. В этом возрасте щенок более активен, у него много энергии, которую легко направить в нужное русло. Прежде, чем малыши превратятся в настоящих стражей порядка, им предстоит освоить курс дрессировки и успешно сдать экзамен. Кстати, обучают в питомнике не только собак, но и начинающих кинологов. Ежегодно сюда приезжают сотрудники из разных городов Беларуси и проходят программу начальной подготовки.

Кирилл Сущеня, милиционер-кинолог Минского отдела Департамента охраны МВД:

Переведясь в Минский отдел охраны, я увидел милиционеров-кинологов, как они работают со своими собаками. Меня это сразу заинтересовало, я захотел себе такого же друга, поэтому подошел к командиру взвода, уточнил по поводу вакансии, на 4 месяца меня отправили в командировку сюда для обучения дрессировке собак. Командир взвода нашел мне собаку, она находилась в Дзержинске. Я впервые ее увидел и сюда вместе с ней приехал, мы вместе обучаемся с собакой. К 9 часам приходим, выгуливаем собак, чтобы не было никаких раздражителей и собака ни на что не отвлекалась. После у нас начинаются занятия. Наш день чаще всего начинается с рядовой работы. Мы прокладываем дорожку, собака следует за проходившим человеком. После этого у нас может быть общий курс дрессировки, где мы учим собаку сидеть, лежать, повышаем дисциплину. После этого мы занимаемся защитой. Также мы занимаемся обыском здания, поиском посторонних людей на объекте. Племенная работа в питомнике ведется на плановой основе. Однако к разведению допускаются далеко не все собаки. Родители будущих щенков должны обладать рядом определенных качеств, чтобы получить здоровое потомство.

Николай Орловский, инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД:

Каждый родитель должен подходить под определенные требования. Это включает в себя наличие как у кабеля, так и у суки рабочих качеств. Каждый родитель должен соответствовать стандарту породы, иметь родословные документы, оценки на выставках, а также заключение ветеринарного специалиста о том, что собака здорова и не имеет никаких патологий, болезней и так далее. В течение этого года у нас получено два помета. Один помет – порода немецкая овчарка. Второй помет – порода бельгийская овчарка. Щенки у нас находятся на территории, содержатся. За ними осуществляется надлежащий уход, то есть кормление, выгул. Щенки обеспечиваются ветеринарным обеспечением. То есть ветеринарные мероприятия проводятся – вакцинация и так далее. Можно посмотреть на маму наших бельгийских овчарок. Ее зовут Моника, она занимает у нас седьмой вольер. Она соответствует всем нашим требованиям, имеет родословную, выставку, стандарт породы.

Молодое поголовье находится в питомнике до момента передачи его в территориальное подразделение. Для щенков разработана целая система тестирования, которая позволяет проводить обучение и определять пригодность к несению службы. Николай Орловский:

Самое распространенное – смотрим отношение щенка к посторонним людям, предметам, местности, нестандартной обстановке, к резким звуковым раздражителям. Также смотрим игровую мотивацию щенка. За каждой собакой закрепляется милиционер-кинолог. Кроме того, сотрудник может сам купить питомца и поставить его на учет. Но и в этом случае собака должна соответствовать всем требованиям. Многие животные содержатся вместе с кинологами по месту жительства.