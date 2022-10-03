«Нужны тяжёлые почвы». Узнали, как в Беларуси выращивают свёклу

Новости Беларуси. Производство сахара. Как собирают урожай свеклы, сколько сахара получится из одного килограмма сладкого корнеплода? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как на самом деле получается сладкий продукт и познакомимся с нюансами производства. Также научимся рецептуре изготовления леденцового сахара и пройдем мастер-класс по упаковке.

Влада Родовская, корреспондент:

Сахар этот тот продукт, который мы с вами насыпаем в кофе или добавляем в чай ежедневно. Но за каждой ложкой этого сладкого порошка стоит работа тысячи людей. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как свекла превращается в фасованную продукцию, как она попадает на прилавки. Погружение в сахарное производство мы начнем на этом поле. Именно здесь выращивают сладкий корнеплод, который, не побоюсь этого слова, ежедневно радует жителей всей страны.

В сельхозпредприятии «Несвижские островки» активно идет уборка сахарной свеклы. Всего под эту культуру подготовлено 280 гектаров. И сейчас только успеваешь наблюдать, как фура за фурой забирают тонны корнеплода. Времени отдыхать тут ни у кого нет. Посеяли сладкую культуру еще в апреле, сейчас самый разгар сбора. За это время корнеплоды полностью созрели. Уже на начальном этапе эта культура показывает хорошую урожайность и сахаристость. Но делать выводы пока рано.

Василий Холопица, директор сельхозпредприятия «Несвижские островки»:

Прошлый год был неплохим касательно сахарной свеклы. Думаем, что и в этом году у нас все получится. Немного затяжная весна, май холодный сдерживал рост сахарной свеклы. Но потом дожди в июне и июле дали рост. По прошлому году урожайность сахарной свеклы в нашем сельхозпредприятии составляла 571 центнер с гектара. В этом пока убираем поле, которое немного пострадало от той жаркой погоды, которая стояла в августе. Первоначальные цифры немного не радуют – 350. Но учитывая, что это самое первое поле и пострадавшее, то перспективы на следующие поля неплохие. Думаю, что будет урожайность отдельных участков около 600 центнеров, может, и выше. Есть уверенность или надежда, что мы достигнем результата прошлого года, хуже не будет.

Влада Родовская:

Думая о свекле, первое, что приходит на ум – красный корнеплод, который так любим во всех домах. С использованием этого продукта готовят множество блюд. Чего только стоит селедка под шубой. Но для изготовления сахара этот сорт совершенно не подходит. Столовая свекла выращивается так же, как и сахарная. Она как раз и имеет узнаваемый бордовый оттенок. У этого корнеплода есть неоспоримое достоинство – уборку можно вести с наименьшими потерями и затратами. Другими словами, собирают не только корешки, но и вершки.

Алексей Грох, главный агроном сельхозпредприятия «Несвижские островки»:

Свекла гибридная, сортов нет, то есть гибриды сахарной свеклы, ее выращивают для сахара. Получают сахар, побочный продукт – это жом, патока для животноводства используется. Еще дефекат получают. Это для известкования кислых почв. То есть из одной культуры можно получить четыре продукта, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Не только сахар. Самое важное – правильно подготовить почву. Любая культура любит уход и заботу. И в таких условиях большое количество качественных плодов будут обеспечены. Конечно, важно удобрять корнеплоды и не забывать использовать качественную химию. Также у агрономов есть уже проверенные временем секреты хорошего урожая.

Алексей Грох:

Правильный подбор полей, чтобы поля не были легкими. На песке сахарную свеклу не вырастить. Нужны тяжелые почвы – суглинки или супесчаные. Понять, когда убирать свеклу, можно только по расчетам. В отличие от многих других культур, например, тех же зерновых, спелость корнеплода нельзя определить визуально. Срок сборки стабильно наступает не раньше осени. Плод уже сформировывается к этому моменту и накапливает в себе сахар. Остается только дождаться нужного момента.

Кстати, об уборке. Сейчас в поле механизатор Виталий Манулик. За этим комбайном он работает уже 8 лет. Трудится с самого утра до позднего вечера. Техника хоть на первый взгляд похожа на ту, что убирает зерно, но на самом деле отличий масса. Влада Родовская:

Свекла же с достаточно большой ботвой, а здесь представлены уже обрезанные. Это происходит здесь или вручную?

Виталий Манулик, механизатор сельхозпредприятия «Несвижские островки»:

Здесь делается. Влада Родовская:

Покажите, как это происходит. Виталий Манулик:

Когда опускается агрегат, здесь стоят ножи, сбивают ботву. Потом обрезчиками дорезает полностью остальное, что не срезал. Получается ровный срез на свекле. Потом он проходит под копирами, которые регулируют, чтобы не сбивались с рядов, заходит в копачи, которые подрыхляют землю, выбивают свеклу наверх. Подают на вальцы. Вальцы немного очищают от земли, от ботвы. Потом попадают на ротеры, которые тоже в это время очищают, подают на транспортер. С транспортера – в бункер. Виталий показал нам работу изнутри. На самом деле техника в полях уже настолько автоматизирована, что достаточно просто следить за процессом и нажимать правильные кнопки.

Виталий Манулик:

Автоматика присутствует. Здесь есть копиры, которые регулируют по высоте срез ботвы. Копиры, которые регулируют копки, который подрыхляют свеклу. Автопилот есть, который регулирует по рядам, чтобы не сбивалось. Ничего сложного. Нажал одну кнопку – он сам будет ехать по рядам. Откровенно говоря, съемка на поле получилась достаточно шумной. Связано это было с тем, что водитель за водителем постоянно забирали свежий урожай. Объемы сбора корнеплода действительно впечатляют. Только одна машина перевозит порядка 100 тонн сладкого продукта в день. Но главное, что нам удалось заметить, в работе царит дружественная атмосфера.