Падает успеваемость, нет желания идти в школу. Как определить, что ребёнка буллят?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

В школах дети часто подвергаются физическому или психологическому насилию. Люди, которые кого-то травят, называют это шуткой или игрой, но все мы знаем, что в таких случаях весело должно быть всем. Жертвы агрессии зачастую испытывают сильный стресс, который может привести к различным заболеваниям. Буллинг, или травля, – это постоянное проявление агрессии, направленное на одного и того же человека. Не всегда издевательство над ребенком выражается в физическом нападении. Зачастую это словесные оскорбления или распространение сплетен и слухов. Многие могут путать конфликт и травлю, но это не одно и то же.

Юлия Ментюк, детский психолог:

Конфликт от травли мы отличаем тем, что при травле один обязательно слабее другого и не может как-то ответить на то, что происходит. А конфликт – это чаще всего между равными собой детками, когда они конфликтуют и один другому что-то отвечает.

Признаками травли может считаться печальный вид, беспокойство, плохой сон и ночные кошмары, длительное подавленное состояние, а также участившиеся простуды и проблемы с аппетитом. Но на такую проблему могут указывать и другие симптомы. Юлия Ментюк:

Чаще всего у ребенка начинает падать успеваемость, оценки в школе. То есть если они были на каком-то одном уровне, восьмерки, например, начинает приносить пятерки. Причем это как-то резко происходит. Потом нежелание идти в школу, ребенок начинает говорить, что у него болит голова, живот. То есть максимальное сопротивление идти в эту ситуацию.

Жертвой буллинга просто так не становятся, у всего есть свои корни. И зачастую они кроются в нашем поведении и реакциях. Юлия Ментюк:

Сначала все начинается с семьи, есть даже мнение о том, что так, как в семье взаимодействуют родители между собой и родители с ребенком, это закладывает дальнейшее взаимодействие в социуме. Поэтому сначала обращаем внимание на взаимодействие в семье, то есть нет ли конфликтов частых между родителями, где один агрессор, второй – жертва.