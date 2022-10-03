Падает успеваемость, нет желания идти в школу. Как определить, что ребёнка буллят?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
В школах дети часто подвергаются физическому или психологическому насилию. Люди, которые кого-то травят, называют это шуткой или игрой, но все мы знаем, что в таких случаях весело должно быть всем. Жертвы агрессии зачастую испытывают сильный стресс, который может привести к различным заболеваниям.
Буллинг, или травля, – это постоянное проявление агрессии, направленное на одного и того же человека. Не всегда издевательство над ребенком выражается в физическом нападении. Зачастую это словесные оскорбления или распространение сплетен и слухов. Многие могут путать конфликт и травлю, но это не одно и то же.
Юлия Ментюк, детский психолог:
Конфликт от травли мы отличаем тем, что при травле один обязательно слабее другого и не может как-то ответить на то, что происходит. А конфликт – это чаще всего между равными собой детками, когда они конфликтуют и один другому что-то отвечает.
Признаками травли может считаться печальный вид, беспокойство, плохой сон и ночные кошмары, длительное подавленное состояние, а также участившиеся простуды и проблемы с аппетитом. Но на такую проблему могут указывать и другие симптомы.
Юлия Ментюк:
Чаще всего у ребенка начинает падать успеваемость, оценки в школе. То есть если они были на каком-то одном уровне, восьмерки, например, начинает приносить пятерки. Причем это как-то резко происходит. Потом нежелание идти в школу, ребенок начинает говорить, что у него болит голова, живот. То есть максимальное сопротивление идти в эту ситуацию.
Жертвой буллинга просто так не становятся, у всего есть свои корни. И зачастую они кроются в нашем поведении и реакциях.
Юлия Ментюк:
Сначала все начинается с семьи, есть даже мнение о том, что так, как в семье взаимодействуют родители между собой и родители с ребенком, это закладывает дальнейшее взаимодействие в социуме. Поэтому сначала обращаем внимание на взаимодействие в семье, то есть нет ли конфликтов частых между родителями, где один агрессор, второй – жертва.
Христина Розка, педагог-психолог:
В первую очередь общаться с ребенком, общаться открыто, близко, не просто механически спрашивать, какие уроки у тебя, какие оценки, а спрашивать о его чувствах, спрашивать с кем он дружит, какие у него интересы, как он себя чувствует, какие отношения с одноклассниками. Также рассказывать ему о буллинге, как оно может появиться, как оно может проявляться.