Региональные отборы участников на «Славянский базар» пройдут с 1 ноября по 15 декабря

Новости Беларуси. Региональные отборы на взрослый и детский музыкальные конкурсы «Славянского базара» пройдут с 1 ноября по 15 декабря. Прослушивания кандидатов охватят все областные центры и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году организаторы внесли новшества. Планируется, что в состав жюри, которое будет оценивать выступления участников, войдут лауреаты прошлых фестивалей. Кроме этого, для конкурсантов в каждом регионе подготовят экскурсионные маршруты. В Витебске это будет главная сценическая площадка форума Летнего амфитеатра, Аллея лауреатов специальной награды Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также выставочный зал «Духовской круглик». В фестивальной столице определятся с представителем 9 декабря.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Центра культуры «Витебск»:

Мы вышли с инициативой перед Министерством культуры, чтобы в составы членов жюри включались лауреаты и обладатели Гран-при прошлых лет. Ребята смогут поделиться своими секретами, возможно, фишками – как для них случилась вся эта история, тот, кто прожил эту отборочную кампанию, стал лауреатом, что дала ему победа в конкурсе, как складывается сейчас их жизнь.