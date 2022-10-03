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Региональные отборы участников на «Славянский базар» пройдут с 1 ноября по 15 декабря

03 октября 2022 15:33
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Новости Беларуси. Региональные отборы на взрослый и детский музыкальные конкурсы «Славянского базара» пройдут с 1 ноября по 15 декабря. Прослушивания кандидатов охватят все областные центры и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональные отборы участников на «Славянский базар» пройдут с 1 ноября по 15 декабря-1

В 2022 году организаторы внесли новшества. Планируется, что в состав жюри, которое будет оценивать выступления участников, войдут лауреаты прошлых фестивалей. Кроме этого, для конкурсантов в каждом регионе подготовят экскурсионные маршруты. В Витебске это будет главная сценическая площадка форума Летнего амфитеатра, Аллея лауреатов специальной награды Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также выставочный зал «Духовской круглик».

В фестивальной столице определятся с представителем 9 декабря.

Региональные отборы участников на «Славянский базар» пройдут с 1 ноября по 15 декабря-4

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Центра культуры «Витебск»:
Мы вышли с инициативой перед Министерством культуры, чтобы в составы членов жюри включались лауреаты и обладатели Гран-при прошлых лет. Ребята смогут поделиться своими секретами, возможно, фишками – как для них случилась вся эта история, тот, кто прожил эту отборочную кампанию, стал лауреатом, что дала ему победа в конкурсе, как складывается сейчас их жизнь.

Региональные отборы участников на «Славянский базар» пройдут с 1 ноября по 15 декабря-7

Взрослый и детский музыкальные состязания – главная интрига Международного фестиваля искусств «Славянский базар». К слову, в 2022 году представителям от нашей страны на летнем форуме не было равных. Гран-при детского конкурса взял Елисей Касич. А Анна Трубецкая стала победителем среди взрослых конкурсантов.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Светлана Авдеева # Елисей Касич # Анна Трубецкая # Фотофакт

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