Игорь Марзалюк: «Должна быть административная ответственность за клевету и фальсификацию исторической правды о войне»

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» политолог Николай Щекин, журналист RT Константин Придыбайло и депутат Игорь Марзалюк. Юлия Бешанова, СТВ:

Игорь Марзалюк должен был быть сегодня в нашей студии вместе с нами, но уехал в командировку. И сейчас он с нами на связи из Могилева. Игорь Александрович, как вам кажется, что произошло в последнее время в Беларуси, в белорусском обществе, что мы вынуждены обсуждать вот этот закон о недопущении героизации? Мы наблюдаем разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На протяжении последних десятилетий, лет 15-ти, мы наблюдаем одну тревожную тенденцию: разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации, которые принимали активнейшее участие на стороне нацистской оккупационной администрации Беларуси, в том числе и в военизированных формированиях. И это уже стало таким тревожным трендом. Константин Придыбайло: «Деструктивные Telegram-каналы вдруг осознали: чёрт побери, мы обсуждаем государственное телевидение» Коллаборационистов ставят, что называется, на одну полку с ветеранами Великой Отечественной Игорь Марзалюк:

Это первый момент – героизация коллаборационистов, которые объявляются настоящими национальными героями нашей страны, отрицание характера той войны как Великой Отечественной для нашего народа и категоричные заявления о том, что эта война не была Великой Отечественной, а была гражданской, в которой было якобы две стороны. Это была гражданская война внутри белорусского общества, и поэтому полицаи, коллаборационисты, белорусские эсэсовцы, те, кто служил в белорусских батальонах СД, Белорусской краевой обороне, провозглашаются чуть ли не национальными героями и ставятся на одну, что называется, полку, на один уровень с ветеранами Великой Отечественной войны. «Без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись»

Игорь Марзалюк:

И третий момент, который необходим в связи с этим, – это активизация (без всяких преувеличений) нацистских группировок, возникновение нацистских субкультур внутри белорусской молодежи, которые открыто пропагандируют идеи национал-социализма, фашизма, считают своими кумирами Адольфа Гитлера, а также белорусских национал-социалистов, нацистов Фабиана Акинчица и других. Поэтому эти вещи на сегодняшний день актуальны, как никогда, и здесь без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись. Николай Щёкин: после того, что произошло в августе, Лукашенко стал экзистенциальным Президентом Юлия Бешанова:

Игорь Александрович, как вы считаете, что следует делать с бчб-флагом? Может быть, действительно стоит признать его экстремистским? Бело-красно-белый флаг возник в 1917 году, и уже хотя бы поэтому прямолинейно называть его нацистским нельзя Игорь Марзалюк:

Мне кажется, такое утверждение очень категорично и достаточно прямолинейно. Другое дело, что, безусловно, мы должны расширить перечень символики экстремистских организаций нацистского толка, а также тех нацистских, коллаборационистских формирований, которые использовали те или другие варианты, в том числе и бело-красной символики в годы Великой Отечественной войны. Такой перечень МВД составлен, но он очень коротенький, его нужно расширять и дополнять.