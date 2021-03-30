Игорь Марзалюк: «Должна быть административная ответственность за клевету и фальсификацию исторической правды о войне»
Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» политолог Николай Щекин, журналист RT Константин Придыбайло и депутат Игорь Марзалюк.
Юлия Бешанова, СТВ:
Игорь Марзалюк должен был быть сегодня в нашей студии вместе с нами, но уехал в командировку. И сейчас он с нами на связи из Могилева.
Игорь Александрович, как вам кажется, что произошло в последнее время в Беларуси, в белорусском обществе, что мы вынуждены обсуждать вот этот закон о недопущении героизации?
Мы наблюдаем разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На протяжении последних десятилетий, лет 15-ти, мы наблюдаем одну тревожную тенденцию: разнузданную пропаганду героизации псевдогероев, которые объявляются героями белорусской нации, которые принимали активнейшее участие на стороне нацистской оккупационной администрации Беларуси, в том числе и в военизированных формированиях. И это уже стало таким тревожным трендом.
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Коллаборационистов ставят, что называется, на одну полку с ветеранами Великой Отечественной
Игорь Марзалюк:
Это первый момент – героизация коллаборационистов, которые объявляются настоящими национальными героями нашей страны, отрицание характера той войны как Великой Отечественной для нашего народа и категоричные заявления о том, что эта война не была Великой Отечественной, а была гражданской, в которой было якобы две стороны. Это была гражданская война внутри белорусского общества, и поэтому полицаи, коллаборационисты, белорусские эсэсовцы, те, кто служил в белорусских батальонах СД, Белорусской краевой обороне, провозглашаются чуть ли не национальными героями и ставятся на одну, что называется, полку, на один уровень с ветеранами Великой Отечественной войны.
«Без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись»
Игорь Марзалюк:
И третий момент, который необходим в связи с этим, – это активизация (без всяких преувеличений) нацистских группировок, возникновение нацистских субкультур внутри белорусской молодежи, которые открыто пропагандируют идеи национал-социализма, фашизма, считают своими кумирами Адольфа Гитлера, а также белорусских национал-социалистов, нацистов Фабиана Акинчица и других. Поэтому эти вещи на сегодняшний день актуальны, как никогда, и здесь без законодательных ограничений и запретов мы просто не можем обойтись.
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Юлия Бешанова:
Игорь Александрович, как вы считаете, что следует делать с бчб-флагом? Может быть, действительно стоит признать его экстремистским?
Бело-красно-белый флаг возник в 1917 году, и уже хотя бы поэтому прямолинейно называть его нацистским нельзя
Игорь Марзалюк:
Мне кажется, такое утверждение очень категорично и достаточно прямолинейно. Другое дело, что, безусловно, мы должны расширить перечень символики экстремистских организаций нацистского толка, а также тех нацистских, коллаборационистских формирований, которые использовали те или другие варианты, в том числе и бело-красной символики в годы Великой Отечественной войны. Такой перечень МВД составлен, но он очень коротенький, его нужно расширять и дополнять.
Что касается самого бело-красно-белого флага, то он возник в 1917 году, и уже хотя бы поэтому так вот прямолинейно называть его нацистским нельзя. Другое дело, я считаю, что мы должны ввести административную ответственность за клеветнические измышления о том, что эта символика не использовалась коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси.
«Должна быть административная ответственность за клевету и фальсификацию исторической правды о войне»
Игорь Марзалюк:
Считаю, что за все эти «вики-статьи», утверждения о том, что во время оккупации этот флаг был чуть ли не под запретом, и уж тем более за беспардонное вранье про то, что его использовали партизаны, за это должна быть административная ответственность: за клевету и фальсификацию исторической правды о войне.