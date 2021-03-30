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Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»

30 марта 2021 17:44
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Новости Беларуси. От развития предприятия до вопросов материнства и детства. Диалоговая площадка прошла на предприятии «Белмедпрепараты» с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»-1

Здесь работают свыше 2,5 тысяч сотрудников. Продукцию фармацевтического флагмана знают более чем в 30 странах. Знаковое событие – выход на промышленные мощности по выпуску вакцины от COVID-19. Не остаются без внимания и другие лекарственные средства. Задача на ближайшие годы – обеспечить рынок собственными препаратами не менее чем на 75 %.

За пятилетку «Белмедпрепараты» намерены выпустить более 30 новых наименований.

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Встреча была проведена абсолютно в открытом формате. Вопросы были абсолютно разные, от деятельности нашего предприятия и заканчивались обычными бытовыми вопросами материнства и детства, пенсионного возраста, охраны окружающей среды. Для того чтобы, во-первых, наш коллектив, наши обычные люди, простые люди, мы понимали о тех процессах, которые происходят в органах госуправления, какие в принципе новации подразумеваются в ближайшее время, какие обсуждаются новации и, наверное, как обратная связь от нас, от граждан, от работников предприятия.

Основной был посыл, именно со стороны Натальи Ивановны он касался, в первую очередь, ко мне, наверное, как руководителю предприятия, о том, чтобы я все-таки заботился о предприятии, о коллективе. У нас на следующую пятилетку сформирована довольно амбициозная программа по внедрению новых продуктов и по расширению производства уже существующих линеек для того, чтобы мы могли удовлетворять полностью наш белорусский рынок по этим наименованиям.

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»-7

В планах – запуск ряда инновационных производств. Еще одно перспективное направление – участие в создании компании в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий Камень».

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Сергей Беляев # Фотофакт

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