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Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»

22 марта 2021 17:28
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Новости Беларуси. О патриотическом воспитании молодежи и противодействии героизации нацизма поговорим с гостем в студии.

На наши вопросы отвечает заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Сегодня годовщина хатынской трагедии. В связи с этим возникает вопрос сохранения исторической памяти. На ваш взгляд, достаточно ли мы делаем для этого?

«Страна делает все для того, чтобы сохранить историческую память»

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна, как никакая другая, бережно относится к сохранению исторической памяти. Вся наша Беларусь – это памятник той войне страшной. И вот мы увидели, когда море людей, тысячи людей – и вчера в такую погоду вечернюю холодную, и сегодня море людей, море цветов – и внимание к этой теме на самом высоком уровне, то, конечно, мы сегодня говорим, что страна делает все для того, чтобы сохранить, укрепить историческую память.

Но выросли новые поколения белорусов. И к счастью, они не видели войны, они уже не слышат из первых уст рассказы об этой войне. Да что говорить, сегодня и в международном масштабе переписывается история, делаются другие оценки, вбрасываются другие ценности, другие идеалы. Поэтому есть запрос и в белорусском обществе, чтобы укреплять историческую память. Сохранять ее, защищать и передавать молодому поколению.

Про новые формы патриотического воспитания

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»-4

Евгений Поболовец:
Вы сказали про молодое поколение – это, так скажем, поколение компьютера и интернета. Наверное, для молодых людей нужны какие-то новые формы патриотического воспитания. Есть какие-то идеи в этом направлении?

Лилия Ананич:
Помимо такого государственного подхода по противодействию таким псевдоисторическим вбросам, статьям, фейкам на эту тему, очень важно наполнять интернет тем патриотическим контентом, понятным, правдивой информацией и, может быть, даже в современных каких-то формах. Ведь дети любят играть в игры, дети смотрят с удовольствием какие-то мультфильмы – это если мы говорим о детях, о подростках. И вообще, нужно просто еще и еще раз посмотреть: что мы, современное поколение, можем предложить в ответ на вызовы и угрозы, которые в том числе опасны для нашей страны, для нашей молодежи, а значит и для нашего будущего.

Каким будет законопроект против героизации нацизма?

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»-7

Евгений Поболовец:
Я так понимаю, вы имеете ввиду вот эти вопросы героизации нацизма, которые в последнее время уже на первый план вышли. Сейчас в Палате представителей находится законопроект, который, скажем так, воспрепятствует этой героизации. Хотелось бы какой-то конкретики: что он будет в себе содержать и какие планируется принять меры, чтобы не допускать вот это развитие ситуации?

Лилия Ананич:
Это такой законопроект, который сейчас еще отрабатывается, в нем, в разработке его принимает участие большой круг ведомств, создана рабочая группа. И, конечно, очень важно найти такие действенные механизмы, в том числе и по отслеживанию вот этих признаков, проявлений в печатной продукции, в интернет-пространстве. Поэтому речь должна идти и об усилении работы Республиканской экспертной комиссии по определению наличия, отсутствия в такой продукции признаков экстремизма, героизации нацизма и целый ряд других положений. На мой взгляд, в частности закона о недопущении героизации нацизма, проекта закона на сегодняшний день, если он будет принят – а я в этом уверена – это будет не только сугубо нормотворчество законодательного характера, когда мы говорим: постулаты юридические, правовые нормы – но это еще и такая идеологическая, политическая составляющая, что в нашей стране, в Республике Беларусь, недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников.

«Бчб-флаг из факта истории превратился во флаг протеста»

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»-10

Евгений Поболовец:
Давайте уточним момент по бчб-флагу. Президент вчера в Хатыни заявил, что под этим флагом проводился геноцид белорусского народа. Какова будет судьба этого флага? Потому что была уже информация, что хотят придать ему статус историко-культурной ценности.

Лилия Ананич:
Сегодня мы видим, что, к сожалению, бчб-флаг из просто факта истории – такой флаг в истории был – он превратился во флаг протеста. Действительно, этот флаг использовали коллаборанты. Это не может оставаться без, скажем, юридической правовой оценки. Сама вот эта тема больно отзывается в сердцах белорусов и не только. Ветеранов, которых уже считаное... Мало ветеранов, но и целого поколения людей, которым недопустимо видеть, чтобы вот такие символы были у нас, у белорусов. У нас есть свой флаг красно-зеленый, и я считаю, что наши подлинные символы, государственные символы, отражающие суть и смысл нашего белорусского государства.

«Без твердого стояния на своих нравственных традициях ослабляется национальная безопасность страны»

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»-13

Евгений Поболовец:
Какую угрозу героизация нацизма несет национальной безопасности страны?

Лилия Ананич:
Когда мы переписываем историю, когда мы на щит поднимаем других героев, когда мы умаляем роль советского народа и не замечаем, не хотим видеть те страдания, которые принесла в Беларусь вот эта война, то мы говорим о том, что мы лишаем нас наших корней. Мы лишаем нашу молодежь подлинных ценностей, которые и есть наша история. И вот это вмешательство в генетический код молодого поколения – фактически попытка забрать наших детей, нашу молодежь. Забрать и сделать ее другой. А когда у нас забирают нашу молодежь, то забирают наше будущее. Без будущего, без твердого такого стояния на своих нравственных, духовных, героических традициях ослабляется национальная безопасность страны.

# История # общество # Лилия Ананич # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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