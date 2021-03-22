Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»

Новости Беларуси. О патриотическом воспитании молодежи и противодействии героизации нацизма поговорим с гостем в студии. На наши вопросы отвечает заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Сегодня годовщина хатынской трагедии. В связи с этим возникает вопрос сохранения исторической памяти. На ваш взгляд, достаточно ли мы делаем для этого? «Страна делает все для того, чтобы сохранить историческую память»

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна, как никакая другая, бережно относится к сохранению исторической памяти. Вся наша Беларусь – это памятник той войне страшной. И вот мы увидели, когда море людей, тысячи людей – и вчера в такую погоду вечернюю холодную, и сегодня море людей, море цветов – и внимание к этой теме на самом высоком уровне, то, конечно, мы сегодня говорим, что страна делает все для того, чтобы сохранить, укрепить историческую память. Но выросли новые поколения белорусов. И к счастью, они не видели войны, они уже не слышат из первых уст рассказы об этой войне. Да что говорить, сегодня и в международном масштабе переписывается история, делаются другие оценки, вбрасываются другие ценности, другие идеалы. Поэтому есть запрос и в белорусском обществе, чтобы укреплять историческую память. Сохранять ее, защищать и передавать молодому поколению. Про новые формы патриотического воспитания

Евгений Поболовец:

Вы сказали про молодое поколение – это, так скажем, поколение компьютера и интернета. Наверное, для молодых людей нужны какие-то новые формы патриотического воспитания. Есть какие-то идеи в этом направлении? Лилия Ананич:

Помимо такого государственного подхода по противодействию таким псевдоисторическим вбросам, статьям, фейкам на эту тему, очень важно наполнять интернет тем патриотическим контентом, понятным, правдивой информацией и, может быть, даже в современных каких-то формах. Ведь дети любят играть в игры, дети смотрят с удовольствием какие-то мультфильмы – это если мы говорим о детях, о подростках. И вообще, нужно просто еще и еще раз посмотреть: что мы, современное поколение, можем предложить в ответ на вызовы и угрозы, которые в том числе опасны для нашей страны, для нашей молодежи, а значит и для нашего будущего. Каким будет законопроект против героизации нацизма?

Евгений Поболовец:

Я так понимаю, вы имеете ввиду вот эти вопросы героизации нацизма, которые в последнее время уже на первый план вышли. Сейчас в Палате представителей находится законопроект, который, скажем так, воспрепятствует этой героизации. Хотелось бы какой-то конкретики: что он будет в себе содержать и какие планируется принять меры, чтобы не допускать вот это развитие ситуации? Лилия Ананич:

Это такой законопроект, который сейчас еще отрабатывается, в нем, в разработке его принимает участие большой круг ведомств, создана рабочая группа. И, конечно, очень важно найти такие действенные механизмы, в том числе и по отслеживанию вот этих признаков, проявлений в печатной продукции, в интернет-пространстве. Поэтому речь должна идти и об усилении работы Республиканской экспертной комиссии по определению наличия, отсутствия в такой продукции признаков экстремизма, героизации нацизма и целый ряд других положений. На мой взгляд, в частности закона о недопущении героизации нацизма, проекта закона на сегодняшний день, если он будет принят – а я в этом уверена – это будет не только сугубо нормотворчество законодательного характера, когда мы говорим: постулаты юридические, правовые нормы – но это еще и такая идеологическая, политическая составляющая, что в нашей стране, в Республике Беларусь, недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников. «Бчб-флаг из факта истории превратился во флаг протеста»

Евгений Поболовец:

Давайте уточним момент по бчб-флагу. Президент вчера в Хатыни заявил, что под этим флагом проводился геноцид белорусского народа. Какова будет судьба этого флага? Потому что была уже информация, что хотят придать ему статус историко-культурной ценности. Лилия Ананич:

Сегодня мы видим, что, к сожалению, бчб-флаг из просто факта истории – такой флаг в истории был – он превратился во флаг протеста. Действительно, этот флаг использовали коллаборанты. Это не может оставаться без, скажем, юридической правовой оценки. Сама вот эта тема больно отзывается в сердцах белорусов и не только. Ветеранов, которых уже считаное... Мало ветеранов, но и целого поколения людей, которым недопустимо видеть, чтобы вот такие символы были у нас, у белорусов. У нас есть свой флаг красно-зеленый, и я считаю, что наши подлинные символы, государственные символы, отражающие суть и смысл нашего белорусского государства. «Без твердого стояния на своих нравственных традициях ослабляется национальная безопасность страны»