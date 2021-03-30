Участник ВОВ: тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек. У меня на глазах расстреляли мать, отца

Новости Беларуси. Академия наук планирует выпустить второй том «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кампания по сбору данных идет с 2020 года.
Новости Беларуси. Академия наук планирует выпустить второй том «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кампания по сбору данных идет с 2020 года.
В Беларуси выпущено более 150 книг памяти, но тема Великой Победы не теряет актуальности. Вместе с тем находятся и те, кто пытается переписать историю, подвергнуть цензуре факты и принизить роль советского народа в борьбе с нацизмом. Кто и зачем – обсудили 30 марта за круглым столом историки, представители Минобороны, журналисты и реальные свидетели Великой Отечественной.
Василий Князев, участник ВОВ, начальник штаба Батальона белорусских орлят:
Тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек… А мы, у меня на глазах расстреляли мою мать, отца. Обидно, что полицаи – свои люди, знавшие ее, предали. Так вот, чтобы такого не было предательства, надо сплачивать наш народ, надо всячески не дать возможность расшатать нашу страну.
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