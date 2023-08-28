Польша и страны Балтии намерены закрыть границу с Беларусью в случае «критического инцидента»

Польша и страны Балтии угрожают закрыть границу с Беларусью в случае «критического инцидента». Об этом заявил министр внутренних дел Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что конкретно должно произойти и кто будет давать оценку случившемуся – польский чиновник не уточнил. Но судя по прошлым мнимым обвинениям в адрес нашей страны, причина не так уж и важна.

Ведь угрозой нацбезопасности прибалтийские страны и Польша могут назвать что угодно. Так, ранее Польша уже закрыла пункты пропуска с Беларусью, кроме одного. По следам Варшавы сейчас идет и Литва. Глава МВД страны предложила закрыть еще два погранперехода на границе с Беларусью. «Лаворишкес» (сопредельный – «Котловка») и «Райгардас» (с нашей стороны «Привалка).

Напомним, ранее были закрыты «Шумскас» и «Твярячюс». Судя по всему, литовские власти хотят серьезно усложнить жизнь собственных граждан, в том числе и тех, кто регулярно ездит в Беларусь по безвизу.