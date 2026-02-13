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Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года

13 февраля 2026 13:57
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В Минской области завершается работа над программой социально-экономического развития до 2030 года. В каждом регионе разработали стратегию работы на среднесрочную перспективу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года-2

Эти документы включают основные мероприятия, которые будут реализованы, и объекты, которые введут в эксплуатацию в течение 3 лет. Среди них строения сельского хозяйства, социальные, инфраструктурные. Особое внимание уделяется также модернизации агрогородков и «деревень будущего». 

Это населенные пункты, которые имеют статус деревни, но мало чем отличаются от города. Сегодня в центральном регионе их четыре. Акцент делают на создание комфортных условий для жизни, в том числе возведение арендного жилья, открытие рабочих мест и обеспечение транспортной инфраструктурой. 

О стратегии развития Минщины до 2040 года говорили накануне в Логойске. Документ включает в себя пять ключевых направлений, среди которых совершенствование демографического и трудового потенциала, рост экономики и инноваций, а также обеспечение экологической безопасности. 

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года-4

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:
По итогам прошлого года Республика Беларусь по прогрессу достижения Целей устойчивого развития имеет показатели порядка 83 %. Наверное, более показательными являются оценки, может быть, даже не наши, с точки зрения вовлеченных в этот процесс. По мнению международных экспертов ООН, Республика Беларусь занимает по итогам 2025 года 32-е место из 167 государств по достижению Целей устойчивого развития.

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года-6

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
ЮНИСЕФ в этом году начинает новую пятилетнюю программу, которая была разработана совместно с правительством Республики Беларусь. Эта программа нацелена на поддержание национальной стратегии по устойчивому развитию Республики Беларусь в двух компонентах. Это демографическая безопасность и улучшение качества жизни людей. Это, конечно же, улучшение качества образования.

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года-8

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Было интересно узнать о планах Минской области до 2040 года, связанных с устойчивым развитием. Мы услышали о том, что уже сделано и что предстоит сделать. Конечно, ООН – это тоже институт, который помогает. У нас тоже есть свой приоритет. У нас есть рамочная программа, которая была подписана в прошлом году на 5 лет. И в рамках этой программы у нас заложены четыре приоритета. Но самый главный приоритет, который является приоритетом Республики Беларусь, это люди.

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года-10

На долю Минщины приходится треть производимой продукции сельского хозяйства, четверть от всех инвестиций, экспорта и пятая часть промышленного производства. Процент от возводимого по стране жилья в Минской области достиг порядка 30.

# Государственная политика # Владислав Татаринович # Рустам Хайдаров

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