Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года

В Минской области завершается работа над программой социально-экономического развития до 2030 года. В каждом регионе разработали стратегию работы на среднесрочную перспективу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эти документы включают основные мероприятия, которые будут реализованы, и объекты, которые введут в эксплуатацию в течение 3 лет. Среди них строения сельского хозяйства, социальные, инфраструктурные. Особое внимание уделяется также модернизации агрогородков и «деревень будущего».

Это населенные пункты, которые имеют статус деревни, но мало чем отличаются от города. Сегодня в центральном регионе их четыре. Акцент делают на создание комфортных условий для жизни, в том числе возведение арендного жилья, открытие рабочих мест и обеспечение транспортной инфраструктурой.

О стратегии развития Минщины до 2040 года говорили накануне в Логойске. Документ включает в себя пять ключевых направлений, среди которых совершенствование демографического и трудового потенциала, рост экономики и инноваций, а также обеспечение экологической безопасности.