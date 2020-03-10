Минлесхоз о потеплении: «Практически на два месяца пожароопасный сезон у нас увеличился»

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Александр Угрин и официальный представитель областного управления МЧС Беларуси – Анастасия Швайбович.

Можно ли сказать, что «огненный сезон» начинается раньше, потому что погода сейчас теплее?

Александр Угрин, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Что касается продолжительности пожароопасного сезона, то, в целом, для республики у нас находится в интервале от 140 до 190 дней, а в 2019 году пожароопасный сезон у нас был зарегистрирован на протяжении 252 дней. Таким образом, практически на два месяца пожароопасный сезон у нас увеличился по сравнению со среднегодовым.