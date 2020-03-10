Минлесхоз о потеплении: «Практически на два месяца пожароопасный сезон у нас увеличился»
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Александр Угрин и официальный представитель областного управления МЧС Беларуси – Анастасия Швайбович.
Можно ли сказать, что «огненный сезон» начинается раньше, потому что погода сейчас теплее?
Александр Угрин, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Что касается продолжительности пожароопасного сезона, то, в целом, для республики у нас находится в интервале от 140 до 190 дней, а в 2019 году пожароопасный сезон у нас был зарегистрирован на протяжении 252 дней. Таким образом, практически на два месяца пожароопасный сезон у нас увеличился по сравнению со среднегодовым.
Статистика растет еще и по этой причине?
Александр Угрин:
Совершенно верно.
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Какая основная причина возникновения огня?
Александр Угрин:
В соответствии со статистикой, которая у нас ведется в Республики Беларусь, 9 из 10 пожаров происходит по вине человека, только менее 10% – это природные факторы или же грозовые разряды, или самовозгорание торфа, или же какие-то другие причины. Поэтому на первом месте – это антропогенные факторы.
Отмечен ли уже нынешний год лесными пожарами?
Александр Угрин:
На подведомственной территории министерства лесного пожара лесные пожары не были зарегистрированы. Но вместе с тем, вот эти аномальные погодно-климатические условия, которые наблюдаются у нас в Республике Беларусь, конечно же, они напрямую влияют на пожарную безопасность лесов.