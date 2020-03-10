В Беларуси вылечили трёх пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси трех человек излечили от коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, у студента из Ирана, у которого первого в Беларуси был диагностирован вирус, был получен третий отрицательный результат теста.

У двух человек, с которыми близко контактировал пациент, также были получены отрицательные результаты. После завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три человека будут выписаны из больницы. Это произойдет на этой неделе.

У остальных пациентов с коронавирусом удовлетворительное состояние. Их температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

У трех человек, относящихся к контактам первого уровня вернувшихся из Италии пациентов, были подтверждены результаты анализов на наличие РНК коронавируса. Ранее положительные тесты были получены в выходные.

Превентивная изоляция этих пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.

Три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.