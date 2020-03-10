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Как правильно сжигать мусор на даче

10 марта 2020 10:34
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Как правильно сжигать мусор на даче, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Анастасия Швайбович, официальный представитель областного управления МЧС Беларуси:
Очень важно понимать, что самый безопасный способ для того, чтобы избавиться от прошлогоднего мусора – утилизировать его на полигон твердых бытовых отходов. Но если вы решаете развести костер у себя на приусадебном участке – это не запрещено, чтобы все прошло безопасно, без ЧС и происшествий, нужно быть очень бдительным. Ни в коем случае не делать это в ветреную погоду, обязательно осуществлять постоянный контроль, не отходить от этого костра, место кострища окопать, тем самым мы создаем преграду для распространения огня. Очень важно после того, как костер уже догорел, полить его водой, тем самым вы исключите возможность повторного загорания и тогда это не принесет никаких проблем ни тому, кто это сжигает, ни соседям.

Как правильно сжигать мусор на даче-1

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт # общество

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