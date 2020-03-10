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«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж

10 марта 2020 08:56
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Деревню Тонеж называют сестрой Хатыни. В ночь на Коляды 43-го немцы согнали местных жителей в церковь. Приказали раздеться до нательного белья, а затем раздалась череда выстрелов. Сегодня о сожженных сельчанах напоминает этот памятный знак.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-1

Эти раны никогда не заживут и останутся осколками в сердце. В ту чудовищную ночь немцы сожгли 262 сельчан. 108 из них были дети. Имена ни в чем не повинных людей высечены на граните.

Людмила Акулич, местный житель:
Пришел отряд, перебил карательный отряд немцев, а сзади еще один карательный отряд шел. Пришли сюда в деревню, смотрят, что лежат все их, они давай сгонять жителей нашей деревни, как будто бы на проверку документов.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-4

Под дулом автомата женщин, стариков и детей вели в церковь. Кто был не в силах или сопротивлялся расстреливали на месте. Среди них был дедушка Нестор и Лешенька, которого немцы беспощадно закололи штыками.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-7

Из уст единственного свидетеля Татьяны Боровской местные узнали обо всех ужасах. В ту ночь молодая женщина потеряла четверых детей и поседела от шока. Среди жертв могла быть и Галина Семеновна. В братской могиле спокойно спит ее подружка Варя Андрейко.

Галина Астровик, местный житель:
Мы с мамой залезли на горище, двери открыли и сидели там, видим, в окнах огонь горит. Запрягли вол и поехали в лес.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-10

В лес тонежцы забирали люльки, пряли, у кого остались овечки. Но все равно малыши мерзли и голодали.

Галина Астровик:
У меня сестра была маленькая, она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть ее.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-13

Ходили почти босые, ели желуди и полусырую картошку. От лютого мороза 1943 года у Галины Семеновны мурашки до сих пор.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-16

В многодетной семье Акуличей, когда убегали в Туров, и вовсе потеряли годовалого малыша. Благо, его уберегли свыше.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-19

После войны на братской могиле поставили деревянные кресты. В 1955 году их сменил обелиск. А в 1990 году местному учителю Георгию Моисеенко и жителям пришла идея установить мемориальный комплекс. Каждый год 6 января здесь скорбят о тех, кого навсегда забрал огонь.

Валентина Соколовская, местный житель:
Об этой трагедии мы не забыли и возле церкви посадили 108 берез, чтобы мир и спокойствие было на планете, чтобы не умирали в войне безвинные дети.

«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж-22

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Акулич # Галина Астровик # Валентина Соколовская # Михаил Акулич # Фотофакт # История

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