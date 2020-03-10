«Она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть её». Военная драма деревни Тонеж

Анастасия Макеева, корреспондент:

Деревню Тонеж называют сестрой Хатыни. В ночь на Коляды 43-го немцы согнали местных жителей в церковь. Приказали раздеться до нательного белья, а затем раздалась череда выстрелов. Сегодня о сожженных сельчанах напоминает этот памятный знак.

Эти раны никогда не заживут и останутся осколками в сердце. В ту чудовищную ночь немцы сожгли 262 сельчан. 108 из них были дети. Имена ни в чем не повинных людей высечены на граните. Людмила Акулич, местный житель:

Пришел отряд, перебил карательный отряд немцев, а сзади еще один карательный отряд шел. Пришли сюда в деревню, смотрят, что лежат все их, они – давай сгонять жителей нашей деревни, как будто бы на проверку документов.

Под дулом автомата женщин, стариков и детей вели в церковь. Кто был не в силах или сопротивлялся – расстреливали на месте. Среди них был дедушка Нестор и Лешенька, которого немцы беспощадно закололи штыками.

Из уст единственного свидетеля Татьяны Боровской местные узнали обо всех ужасах. В ту ночь молодая женщина потеряла четверых детей и поседела от шока. Среди жертв могла быть и Галина Семеновна. В братской могиле спокойно спит ее подружка Варя Андрейко. Галина Астровик, местный житель:

Мы с мамой залезли на горище, двери открыли и сидели там, видим, в окнах огонь горит. Запрягли вол и поехали в лес.

В лес тонежцы забирали люльки, пряли, у кого остались овечки. Но все равно малыши мерзли и голодали. Галина Астровик:

У меня сестра была маленькая, она нашла кору, думала, что это корочка хлеба и стала грызть ее.

Ходили почти босые, ели желуди и полусырую картошку. От лютого мороза 1943 года у Галины Семеновны мурашки до сих пор.

В многодетной семье Акуличей, когда убегали в Туров, и вовсе потеряли годовалого малыша. Благо, его уберегли свыше.