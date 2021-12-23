«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.

Через детские дома и совсем не легкие судьбы пролегает путь благотворительной акции «Наши дети». Праздник пришел и в приют Фрунзенского района, где колорит создавали национальные танцы и песни.

Александр Румак, уполномоченный по делам религии и национальностей Беларуси:

Каждый год художественные коллективы, исполнители национальных культурных объединений с радостью приходят к детям, чтобы показать свои традиции культуры. Песни, танцы исполняются. Детки всегда рады, потому что это необычно. Это еще раз подтверждает многонациональный характер белорусского народа.