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«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта

23 декабря 2021 19:17
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.  

О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.  

«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта-1

Через детские дома и совсем не легкие судьбы пролегает путь благотворительной акции «Наши дети». Праздник пришел и в приют Фрунзенского района, где колорит создавали национальные танцы и песни.  

«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религии и национальностей Беларуси:  
Каждый год художественные коллективы, исполнители национальных культурных объединений с радостью приходят к детям, чтобы показать свои традиции культуры. Песни, танцы исполняются. Детки всегда рады, потому что это необычно. Это еще раз подтверждает многонациональный характер белорусского народа.  

«Детки всегда рады, потому что это необычно». Александр Румак посетил новогодний праздник минского приюта-7

«Ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня». Что говорит мама ребенка с особенностями развития?  

# Новый год # общество # Полина Королева # Александр Румак # Фотофакт

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