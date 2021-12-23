«Прочувствовать это новогоднее чудо». Что директор реабилитационного центра говорит об акции «Наши дети»?

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам. О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.

«Мы не можем делать большие дела, но делаем маленькие с большой любовью». Таким сообщением встречает гостей Центр реабилитации Первомайского района. Здесь обучаются 47 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Для них как ни для кого другого важно чудо.

Наталья Марковка, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района:

Такое чудо помогают нам сотворить наши добрые друзья. Те игрушки, то отношение, любовь и тепло, которое проявляют наши педагоги, позволяют им прочувствовать это новогоднее чудо, почувствовать себя наравне со своими сверстниками. Новый год – время сказки. Но кому-то волшебства нужно больше и не только по праздникам. Педагоги реабилитационного центра делают все необходимое, чтобы поставить детей с трудной судьбой на ноги, и очень рады помощи. Андрей Швед на акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача дать им надежду. Читайте здесь.

Главное для детей с особенностями развития – чувство безопасности. В центре с ними не только проводят занятия, но и окутывают теплом и заботой. Для многих это второй дом. Этот день здесь отличается от привычных будней. Родители уверены, что праздник дети запомнят надолго. «Ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня». Что говорит мама ребенка с особенностями развития? Социальное, честное государство. Беларусь – это про заботу и возможности для каждого. Ежегодно открываются новые специализированные учреждения, которые помогают в социализации. Про них не забывают после перерезания красной ленточки. Именно через такие детские дома и совсем не легкие судьбы пролегает путь благотворительной акции «Наши дети». Праздник пришел и в приют Фрунзенского района, где колорит создавали национальные танцы и песни.