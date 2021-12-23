Виктор Лискович: «Страна делает всё необходимое, чтобы сегодня равные условия обучения были у каждого»

Новости Беларуси. Большие и маленькие подарки для юных жителей Свислочского района. Школьники в агрогородке Порозово теперь в равных условиях с городскими детьми – там открыли после капитального ремонта здание школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в Гродненской области после капитального ремонта открывали школу – читайте здесь.

Добрая акция «Наши дети» – это частица волшебства всем малышам страны. Никто не должен остаться без новогодней сказки, а тем более без подарка. Вот и для этих дошколят сенатор Виктор Лискович принес лыжный инвентарь, мячи, обручи, игрушки, развивающие наборы и, конечно, сладости. Утерпеть дети не смогли – радостно принялись разворачивать яркие упаковки.