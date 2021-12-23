Виктор Лискович: «Страна делает всё необходимое, чтобы сегодня равные условия обучения были у каждого»
Новости Беларуси. Большие и маленькие подарки для юных жителей Свислочского района. Школьники в агрогородке Порозово теперь в равных условиях с городскими детьми – там открыли после капитального ремонта здание школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в Гродненской области после капитального ремонта открывали школу – читайте здесь.
Добрая акция «Наши дети» – это частица волшебства всем малышам страны. Никто не должен остаться без новогодней сказки, а тем более без подарка. Вот и для этих дошколят сенатор Виктор Лискович принес лыжный инвентарь, мячи, обручи, игрушки, развивающие наборы и, конечно, сладости. Утерпеть дети не смогли – радостно принялись разворачивать яркие упаковки.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Независимо от того, большая это школа, маленькая, находится она в сельской местности или в городе крупном, страна делает все необходимое, чтобы сегодня равные условия обучения были у каждого школьника нашей страны. Самое главное – научить нашу молодежь, детей любить страну, родину. Научить ее навыкам правильного поведения. Конечно же, чтобы получить необходимое образование по предметам, которое потом позволит нашим детям выбрать нужную профессию, которая их будет радовать все оставшиеся взрослые годы.