«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?

Как в Гродненской области после капитального ремонта открывали школу – читайте здесь.

Праздничный калейдоскоп подарков в гости к каждому ребенку Свислочского района. Приход гостей с нетерпением ждали в детском саду № 2 райцентра. По такому поводу только карнавальные костюмы.

Анастасия Лобач, воспитанница ясли-сада № 2 Свислочи:

Потому что я люблю с Дедушкой Морозом играть, елочку с мамой наряжать. Я люблю веселиться, играть и подарки раздавать.

– Раздавать или получать?

– Получать.

Владислав Бондюш, воспитанник ясли-сада № 2 Свислочи:

Девочка из снега и изо льда,

К нам она приходит в Новый год всегда.

С Дедушкой подарки щедро раздает,

Водит хороводы, песенки поет. Виктор Лискович: «Страна делает все необходимое, чтобы сегодня равные условия обучения были у каждого» – читайте здесь.