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«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?

23 декабря 2021 19:47
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Как в Гродненской области после капитального ремонта открывали школу – читайте здесь.

«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?-1

Праздничный калейдоскоп подарков в гости к каждому ребенку Свислочского района. Приход гостей с нетерпением ждали в детском саду № 2 райцентра. По такому поводу только карнавальные костюмы.

«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?-4

Анастасия Лобач, воспитанница ясли-сада № 2 Свислочи:
Потому что я люблю с Дедушкой Морозом играть, елочку с мамой наряжать. Я люблю веселиться, играть и подарки раздавать.
– Раздавать или получать?
– Получать.

«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?-7

Владислав Бондюш, воспитанник ясли-сада № 2 Свислочи:
Девочка из снега и изо льда,
К нам она приходит в Новый год всегда.
С Дедушкой подарки щедро раздает,
Водит хороводы, песенки поет.

Виктор Лискович: «Страна делает все необходимое, чтобы сегодня равные условия обучения были у каждого» – читайте здесь.

«Люблю веселиться, играть». Чем Совет Республики порадовал малышей Гродненской области?-10

Сертификат на новенькое пианино отправился еще и в свислочский Центр творчества детей и молодежи. И даже на этом в марафоне подарков рано ставить точку. Вскоре в райцентре воплотят в жизнь масштабный социальный проект – откроют трехэтажный физкультурно-досуговый центр.

# Новый год # общество # Анастасия Лобач # Владислав Бондюш # Галина Буро # Фотофакт

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