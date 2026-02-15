В Стамбуле пострадали шесть человек при нападении мужчины с ножом

Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах

Многие фермеры до сих пор не получили полной компенсации за прошлогодние потери урожая и скота, а основные требования, включая гарантированные минимальные цены на их продукцию – не были удовлетворены.