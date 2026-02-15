В Стамбуле пострадали шесть человек при нападении мужчины с ножом

Жестокое нападение произошло в центре Стамбула. Мужчина с ножом ранил шестерых человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жестокое нападение произошло в центре Стамбула. Мужчина с ножом ранил шестерых человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все началось с перепалки. 35-летний оскорблял патрульных прямо из окна автомобиля. Внезапно мужчина вышел на улицу, достал нож и бросился на стражей порядка. На подмогу полиции бросились прохожие. Завязалась потасовка. Нападавший задержан. Сейчас с ним работают следователи, выясняя мотивы внезапной агрессии.