Соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ планируют подписать в Сочи

Объем взаимной торговли за последние годы на просторах Содружества Независимых Государств увеличился почти на 30 %. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 30 мая с его участием обсуждали подготовку к Совету глав правительств стран – участниц Содружества. Планируется, что он пройдет 8 июня в Сочи. Главной темой в повестке дня будет обсуждение Соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ. Без внимания не останется Концепция по промышленной кооперации. Сегодня западные политики пытаются заставить страны Азии прекратить торговлю с Беларусью и Россией. Несмотря на это, государствам Содружества удается нарастить объемы взаимной торговли.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Все главы государств выступают за то, чтобы в ближайшее время снять или, по крайней мере, снизить до минимума ограничения во взаимной торговле. Это очень важно сегодня. В условиях необоснованного санкционного давления, агрессивной политики западных государств, которые мало того, что сами ограничивают торговлю, сокращают объем торговли с Россией, Беларусью, другими странами СНГ, они заставляют другие государства это делать.

Постоянные полномочные представители также рассмотрели предложения в проекты повесток очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Они пройдут осенью в Бишкеке.