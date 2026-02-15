Прямой эфир

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи

15 февраля 2026 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Круглосуточно и практически без выходных. В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи. Задействовано около 110 единиц специализированной техники и свыше 500 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи-2

Основные магистрали уже полностью освобождены от последствий снегопадов. Сейчас рабочие переключились на второстепенные дороги. Спрессованный снег убрать не так легко. Поэтому на помощь пришла тяжелая артиллерия – погрузчики и МАЗы. 

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи-4

Андрей Бисултанов, директор Гомельского городского дорожно-строительного ремонтного треста:
Там, где возможно, работает грейдер. Где не получается отработать грейдером – мы устраняем снежные массы способом их вывоза. То есть работает комплекс – это погрузчик «АМКАДОР», специализированная бригада и грузовики по вывозу снега.

Плечо коммунальщикам охотно подставляют предприятия и организации города. Ежедневно трудятся сотрудники около 60 коллективов.

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи-6

Елена Кузбит, директор предприятия «Красная гвоздика»:
Все службы мобилизованы. Мы знаем и понимаем, какая стоит задача перед городом – обеспечить безопасность и комфорт. Проводятся работы в вечернее время, в ночное время по вывозу и уборке снега.

Снег с улиц города отправляют на оборудованные полигоны. В Гомеле таких три. Только за январь вывезено свыше 80 тысяч кубометров. Дорожные предприятия города укомплектованы новой современной высокопроизводительной техникой, которая готова дать отпор самым мощным снегопадам.

# Коммунальное хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским
15 февраля 2026 08:02

Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины
15 февраля 2026 07:53

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины

На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу
15 февраля 2026 07:48

На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу