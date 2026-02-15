Круглосуточно и практически без выходных. В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи. Задействовано около 110 единиц специализированной техники и свыше 500 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные магистрали уже полностью освобождены от последствий снегопадов. Сейчас рабочие переключились на второстепенные дороги. Спрессованный снег убрать не так легко. Поэтому на помощь пришла тяжелая артиллерия – погрузчики и МАЗы.

Андрей Бисултанов, директор Гомельского городского дорожно-строительного ремонтного треста: Там, где возможно, работает грейдер. Где не получается отработать грейдером – мы устраняем снежные массы способом их вывоза. То есть работает комплекс – это погрузчик «АМКАДОР», специализированная бригада и грузовики по вывозу снега.

Елена Кузбит, директор предприятия «Красная гвоздика»:

Все службы мобилизованы. Мы знаем и понимаем, какая стоит задача перед городом – обеспечить безопасность и комфорт. Проводятся работы в вечернее время, в ночное время по вывозу и уборке снега.

Снег с улиц города отправляют на оборудованные полигоны. В Гомеле таких три. Только за январь вывезено свыше 80 тысяч кубометров. Дорожные предприятия города укомплектованы новой современной высокопроизводительной техникой, которая готова дать отпор самым мощным снегопадам.