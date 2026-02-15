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В Мюнхене уже третий день не утихают массовые протесты против конференции по безопасности

15 февраля 2026 07:39
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В Мюнхене уже третий день не утихают массовые протесты против конференции по безопасности. Накануне на одну из акций вышли около 200 тысяч человек. Демонстранты требуют от европейских лидеров мира прекращения поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнхене уже третий день не утихают массовые протесты против конференции по безопасности-2

Полиция сообщает, что до начала рабочей недели ожидается 19 митингов. Протестующие заявляют, что у стран НАТО есть деньги на войны, но их правительства не могут прокормить бедных. Люди также высказали опасение, что если все зайдет далеко, то их детей могут отправить на войну. И это происходит на фоне новых оборонных решений, принятых как раз на полях конференции.

Как сообщают СМИ, в рамках заседания международные партнеры подтвердили намерение направить на военную поддержку Киева 38 млрд долларов. Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. В ходе саммита европейские лидеры не раз заявляли о крахе прежнего миропорядка и призывали к срочной стратегической автономии от США. 

# Протесты

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