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15 февраля в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера»

15 февраля 2026 08:14
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Выбрать будущую профессию. Сегодня, 15 февраля, в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 февраля в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера» -2

Свои стенды представили около 180 учреждений образования и заказчиков кадров. Будущие абитуриенты и их родители могут пообщаться с представителями вузов и ссузов, узнать о правилах поступления. Также на площадке можно поучаствовать в мастер-классах. 

15 февраля в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера» -4

Маргарита Шишковская, учащаяся средней школы №109 имени В.З. Хоружей Минска:
Я пришла на эту выставку с мамой. По большей части интересуют нас медицинские университеты, в частности, Белорусский государственный медицинский университет. Также мы рассматривали медицинские университеты по областям – Витебский, Гомельский. В целом, по вопросам все ясно. Я получаю вполне себе исчерпывающие ответы. 

15 февраля в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера» -6

Алеся Довиденко, студентка Института бизнеса БГУ:
Многие хотят на маркетинг, потому что это что-то более творческое. Многие хотят на логистику, потому что это связано с перевозками. Многие хотят на бизнес-администрирование, потому что это также менеджмент управления, сразу как-то много о всем и обо всем. Управление информационными ресурсами – это конкретно такая перспективная актуальная специальность, потому что там много IT-сферы, что сейчас очень интересно, круто, классно, перспективно.

Сегодня выставка работает до 16 часов. Напомним, вход свободный.

# Образование в Беларуси # Выставки в Минске

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