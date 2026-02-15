Выбрать будущую профессию. Сегодня, 15 февраля, в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои стенды представили около 180 учреждений образования и заказчиков кадров. Будущие абитуриенты и их родители могут пообщаться с представителями вузов и ссузов, узнать о правилах поступления. Также на площадке можно поучаствовать в мастер-классах.

Маргарита Шишковская, учащаяся средней школы №109 имени В.З. Хоружей Минска:

Я пришла на эту выставку с мамой. По большей части интересуют нас медицинские университеты, в частности, Белорусский государственный медицинский университет. Также мы рассматривали медицинские университеты по областям – Витебский, Гомельский. В целом, по вопросам все ясно. Я получаю вполне себе исчерпывающие ответы.