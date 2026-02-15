Выбрать будущую профессию. Сегодня, 15 февраля, в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выбрать будущую профессию. Сегодня, 15 февраля, в Минске завершающий день работы выставки «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои стенды представили около 180 учреждений образования и заказчиков кадров. Будущие абитуриенты и их родители могут пообщаться с представителями вузов и ссузов, узнать о правилах поступления. Также на площадке можно поучаствовать в мастер-классах.
Маргарита Шишковская, учащаяся средней школы №109 имени В.З. Хоружей Минска:
Я пришла на эту выставку с мамой. По большей части интересуют нас медицинские университеты, в частности, Белорусский государственный медицинский университет. Также мы рассматривали медицинские университеты по областям – Витебский, Гомельский. В целом, по вопросам все ясно. Я получаю вполне себе исчерпывающие ответы.
Алеся Довиденко, студентка Института бизнеса БГУ:
Многие хотят на маркетинг, потому что это что-то более творческое. Многие хотят на логистику, потому что это связано с перевозками. Многие хотят на бизнес-администрирование, потому что это также менеджмент управления, сразу как-то много о всем и обо всем. Управление информационными ресурсами – это конкретно такая перспективная актуальная специальность, потому что там много IT-сферы, что сейчас очень интересно, круто, классно, перспективно.
Сегодня выставка работает до 16 часов. Напомним, вход свободный.