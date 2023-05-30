Белорусские учёные разрабатывают «умные» удобрения

Новости Беларуси. «Умные» удобрения разрабатывают белорусские ученые. Речь о минеральной подкормке длительного действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ее создании помогли данные единственной оставшейся на постсоветском пространстве лизиметрической станции. Там ведется изучение агрохимического состава почв. Специальные приборы позволяют точно определять состав плодородного слоя: влажность, наличие полезных веществ, загрязнений. Анализу подлежат поверхностные и грунтовые воды, которые привносят в почву нужные для растений химические элементы. Сопоставив все показатели, можно разработать новый вид удобрений.

Галина Пироговская, главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии:

Лаборатория сейчас занимается разработкой новых форм удобрений, которые по международной классификации считаются «умными» удобрениями. То есть в состав удобрений мы включаем ингибиторы нитрификации для получения удобрений медленнодействующих, или пролонгированного срока действия. Связующие на основе биоразлагаемых полимеров в почве. А также разработкой кремнийсодержащих удобрений и серосодержащих удобрений на основе фосфогипса.