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Белорусские учёные разрабатывают «умные» удобрения

30 мая 2023 10:38
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Новости Беларуси. «Умные» удобрения разрабатывают белорусские ученые. Речь о минеральной подкормке длительного действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские учёные разрабатывают «умные» удобрения-1

При ее создании помогли данные единственной оставшейся на постсоветском пространстве лизиметрической станции. Там ведется изучение агрохимического состава почв. Специальные приборы позволяют точно определять состав плодородного слоя: влажность, наличие полезных веществ, загрязнений. Анализу подлежат поверхностные и грунтовые воды, которые привносят в почву нужные для растений химические элементы. Сопоставив все показатели, можно разработать новый вид удобрений. 

Белорусские учёные разрабатывают «умные» удобрения-4

Галина Пироговская, главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии: 
Лаборатория сейчас занимается разработкой новых форм удобрений, которые по международной классификации считаются «умными» удобрениями. То есть в состав удобрений мы включаем ингибиторы нитрификации для получения удобрений медленнодействующих, или пролонгированного срока действия. Связующие на основе биоразлагаемых полимеров в почве. А также разработкой кремнийсодержащих удобрений и серосодержащих удобрений на основе фосфогипса. 

Белорусские учёные разрабатывают «умные» удобрения-7

Спрос на удобрения, причем нового поколения, растет во всем мире, поэтому их производство – выгодное направление. Только ученым под силу рассчитать формулу для каждой конкретной культуры. Для высоких урожаев нужно сбалансированное соотношение микроэлементов с нужным количеством азота, фосфора и калия. 

# Белорусская наука # общество # Галина Пироговская # Фотофакт

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