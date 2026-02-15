Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский.
Мы с этой машиной – родственные души. Почему выбрал профессию военного и танковые войска?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Родители у вас были простыми рабочими. Почему вы выбрали профессию военного? Как в одном культовом фильме было сказано, профессию – Родину защищать.
Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Мама работала на обувной фабрике, отец – маляр-штукатур, на стройке работал. Основное, что повлияло на выбор профессии военного, – это был мой дед. Дед Алексей был родом из Новосибирска и буквально с первых дней войны (23 июня) он уже был в рядах Красной Армии и прошел всю войну от начала до конца. Причем прошел в разведке, четырежды ранен.
Судьба человека вообще такова, как говорят многие исследователи, которые исследовали тему выживаемости разведчиков на фронте, они говорят, что это практически невозможно. Но, к счастью, мой дед прошел всю войну от рядового разведчика до командира разведывательной роты. И после войны долгое время еще работал в Гродно простым рабочим на кожзаводе.
Я был первый внук в семье, и дед очень хотел, чтобы я стал военным. К сожалению, дед ушел из жизни, когда мне было всего 6 лет, но я тогда уже поклялся и сказал, что буду офицером.
Александр Осенко:
А почему в танковые войска?
Леонид Касинский:
Я всегда хотел быть танкистом, потому что эта тяжелая машина меня привлекала. Где-то мы с этой машиной – родственные души. Высокая проходимость – и только вперед.
В 90-х хлеба оставалось на 3 дня. Сколько зарабатывал офицер и что помогло выстоять и не уйти из ВС?
Александр Осенко:
Не было соблазна оставить армию, уйти на гражданку?
Леонид Касинский:
Говоря о ситуации, она была в армии непростая. Сегодня молодежь, многие не верят, когда Президент говорит о том, что хлеба в стране оставалось на три дня. Но мы-то с вами знаем, что так оно и было. И эта талонно-купонная система, когда ничего купить невозможно. Денежное довольствие мое как командира взвода составляло аж целых 15 условных единиц. Когда я молодым офицерам говорю про это, они не верят, но это факт.
Я вспоминаю всегда такой случай, когда заступал в караул, прибежал домой, у нас уже родился сын, и супруга возилась с ребенком, не успела ничего приготовить на обед. Я открыл холодильник, достал бутылку молока, выпил ее и побежал заступать в караул.
Сменился с караула, пришел – сын красный от плача, супруга зареванная. Говорю: что у вас случилось? Она говорит: ничего не случилось, просто ребенка кормить нечем, ты выпил последнюю бутылку молока и купить ее не за что. Поскольку супруга была с Урала, она взяла свою песцовую шапку, пошла к магазину деревенскому и у бабушки выменяла два литра молока на песцовую шапку.
Александр Осенко:
Что помогло выстоять? Что помогло остаться в Вооруженных Силах?
Леонид Касинский:
Соблазны были, предлагали бросить армию. Жены между собой на кухне тогда тоже судачили. И многие офицеры, это не секрет, бросали армию, уходили в бизнес. Но помогло выстоять, во-первых, мое обещание деду, во-вторых – я не мыслил себя вне Вооруженных Сил.
Что рассказывает на встречах с молодыми и будущими офицерами?
Леонид Касинский:
Когда я встречаюсь с офицерами, будущими офицерами, с курсантами Военной академии, я им рассказываю, чтобы они понимали, насколько ситуация [в 90-х – прим.ред.] была близка к трагической и какую страну принял в управление наш Главнокомандующий.
Естественно, страдало и качество боевой подготовки, страдал и моральный дух военнослужащих, потому что, возвращаясь к началу 90-х годов, даже не выдавалась форма одежды. То есть мы донашивали те предметы, которые получили еще в Советском Союзе. Как я говорил: форма номер восемь, что осталось, то и носим.
Леонид Касинский – автор идеи введения должности замдиректора по военно-патриотическому воспитанию в школах
Александр Осенко:
Надо ли усиливать работу военруков в современной школе? Какая работа сейчас в этом отношении проводится?
Леонид Касинский:
Безусловно, надо усиливать. Перед вами тот человек, который являлся в свое время автором идеи введения в наших учреждениях образования должности заместителя руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Да, это новая работа в школах, но она дает свой значимый результат на сегодня.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Леонид Касинский:
Главный рецепт моей жизни – это те установки, которые мне были привиты в детстве. Прежде всего, честно служить своей стране. Я всегда стараюсь в жизни не делать того, за что мне потом было бы стыдно перед моими родителями, перед моей семьей. Поэтому это и есть главный рецепт, когда интересы страны, государства, интересы белорусского народа стоят на первом месте, а личные интересы немножко переходят на второй план.
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