Апгрейд белорусской армии! От голодных 90-х до современности – большой разговор с Леонидом Касинским

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский. Мы с этой машиной – родственные души. Почему выбрал профессию военного и танковые войска? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Родители у вас были простыми рабочими. Почему вы выбрали профессию военного? Как в одном культовом фильме было сказано, профессию – Родину защищать.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Мама работала на обувной фабрике, отец – маляр-штукатур, на стройке работал. Основное, что повлияло на выбор профессии военного, – это был мой дед. Дед Алексей был родом из Новосибирска и буквально с первых дней войны (23 июня) он уже был в рядах Красной Армии и прошел всю войну от начала до конца. Причем прошел в разведке, четырежды ранен. Судьба человека вообще такова, как говорят многие исследователи, которые исследовали тему выживаемости разведчиков на фронте, они говорят, что это практически невозможно. Но, к счастью, мой дед прошел всю войну от рядового разведчика до командира разведывательной роты. И после войны долгое время еще работал в Гродно простым рабочим на кожзаводе. Я был первый внук в семье, и дед очень хотел, чтобы я стал военным. К сожалению, дед ушел из жизни, когда мне было всего 6 лет, но я тогда уже поклялся и сказал, что буду офицером.

Александр Осенко:

А почему в танковые войска? Леонид Касинский:

Я всегда хотел быть танкистом, потому что эта тяжелая машина меня привлекала. Где-то мы с этой машиной – родственные души. Высокая проходимость – и только вперед. В 90-х хлеба оставалось на 3 дня. Сколько зарабатывал офицер и что помогло выстоять и не уйти из ВС? Александр Осенко:

Не было соблазна оставить армию, уйти на гражданку?

Леонид Касинский:

Говоря о ситуации, она была в армии непростая. Сегодня молодежь, многие не верят, когда Президент говорит о том, что хлеба в стране оставалось на три дня. Но мы-то с вами знаем, что так оно и было. И эта талонно-купонная система, когда ничего купить невозможно. Денежное довольствие мое как командира взвода составляло аж целых 15 условных единиц. Когда я молодым офицерам говорю про это, они не верят, но это факт. Я вспоминаю всегда такой случай, когда заступал в караул, прибежал домой, у нас уже родился сын, и супруга возилась с ребенком, не успела ничего приготовить на обед. Я открыл холодильник, достал бутылку молока, выпил ее и побежал заступать в караул. Сменился с караула, пришел – сын красный от плача, супруга зареванная. Говорю: что у вас случилось? Она говорит: ничего не случилось, просто ребенка кормить нечем, ты выпил последнюю бутылку молока и купить ее не за что. Поскольку супруга была с Урала, она взяла свою песцовую шапку, пошла к магазину деревенскому и у бабушки выменяла два литра молока на песцовую шапку.

Александр Осенко:

Что помогло выстоять? Что помогло остаться в Вооруженных Силах? Леонид Касинский:

Соблазны были, предлагали бросить армию. Жены между собой на кухне тогда тоже судачили. И многие офицеры, это не секрет, бросали армию, уходили в бизнес. Но помогло выстоять, во-первых, мое обещание деду, во-вторых – я не мыслил себя вне Вооруженных Сил. Что рассказывает на встречах с молодыми и будущими офицерами?

Леонид Касинский:

Когда я встречаюсь с офицерами, будущими офицерами, с курсантами Военной академии, я им рассказываю, чтобы они понимали, насколько ситуация [в 90-х – прим.ред.] была близка к трагической и какую страну принял в управление наш Главнокомандующий. Естественно, страдало и качество боевой подготовки, страдал и моральный дух военнослужащих, потому что, возвращаясь к началу 90-х годов, даже не выдавалась форма одежды. То есть мы донашивали те предметы, которые получили еще в Советском Союзе. Как я говорил: форма номер восемь, что осталось, то и носим. Леонид Касинский – автор идеи введения должности замдиректора по военно-патриотическому воспитанию в школах