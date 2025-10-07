Переговоры Лукашенко и Султана Омана – что о встрече пишет пресса на Ближнем Востоке?

Официальный визит Султана Омана в Беларусь завершен. Итоги переговоров с Александром Лукашенко и работы оманской делегации в Минске активно обсуждаются в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали минских договоренностей публикует и пресса ближневосточного государства. Обратимся к некоторым наиболее авторитетным изданиям и интернет-площадкам Омана.

Так, местное новостное агентство подчеркивает то, что приезд Хайсама бен Тарека Аль Саида в Минск – это, по сути, продолжение визита нашего Президента в Маскат в конце прошлого года. И вот на этом фоне белорусско-оманские отношения демонстрируют рост в самых разных сферах: экономика, торговля, инвестиции. При этом агентство подчеркивает, что и Минск, и Маскат нацелены на стратегическое партнерство, основанное, цитата, «на общих интересах и экономической интеграции».

Еще один новостной портал сосредоточился на конкретике и пишет о планах по открытию в Омане белорусского торгового центра для выхода наших товаров на рынки стран Персидского залива и Восточной Африки. И это к вопросу о создании своеобразного хаба для продвижения нашей продукции в этом перспективном регионе, о котором лидеры вели речь на переговорах.

На экономической и инвестиционной прагматике концентрируют внимание и другие издания Омана. Так, анализируя тональность и содержание переговоров двух лидеров, этот новостной портал пишет о дорожной карте сотрудничества Минска и Омана и, в частности, о перспективах создания в Беларуси современного целлюлозно-бумажного производства. Это часть стратегии Омана о диверсификации инвестиционного портфеля.

О промышленной кооперации пишет следующее издание, подчеркивая, что разрабатываемые сейчас совместные проекты станут драйверами экономического роста. Это же издание углубляется в детали, подчеркивая, что два лидера в Минске приветствовали двусторонние усилия по реализации совместных проектов в области производства молочных продуктов и детского питания, а также перспективы сборки белорусской техники в Султанате Оман.