«Не хочу смотреть, не интересно». Как привить ребёнку любовь к патриотическому кино?

Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Не только, наверное, патриотические, но и современные фильмы. И Джеймса Бонда с удовольствием можно посмотреть. Наверное, все, что смотрят – это уже зависит от личного выбора и восприятия. Какой у мальчика сложился ракурс восприятия мира. Он может посмотреть патриотический фильм и, извините, плеваться. Может посмотреть современный какой-то фильм – бондиаду – и восхищаться.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

А старое советское кино, военная тематика?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А надо ли заставлять вообще маленьких мальчиков, что сиди и смотри?

Нелли Куприянович:

Сегодня уже хватает фильмов современных про военную тематику и Великую Отечественную. Очень много. На «Беларусьфильме», наверное, снимают и российские компании фильмы про войну.