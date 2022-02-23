«Не хочу смотреть, не интересно». Как привить ребёнку любовь к патриотическому кино?
Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какие все-таки фильмы и песни должны слушать наши мальчишки, Нелли?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Не только, наверное, патриотические, но и современные фильмы. И Джеймса Бонда с удовольствием можно посмотреть. Наверное, все, что смотрят – это уже зависит от личного выбора и восприятия. Какой у мальчика сложился ракурс восприятия мира. Он может посмотреть патриотический фильм и, извините, плеваться. Может посмотреть современный какой-то фильм – бондиаду – и восхищаться.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
А старое советское кино, военная тематика?
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А надо ли заставлять вообще маленьких мальчиков, что сиди и смотри?
Нелли Куприянович:
Сегодня уже хватает фильмов современных про военную тематику и Великую Отечественную. Очень много. На «Беларусьфильме», наверное, снимают и российские компании фильмы про войну.
Алена Родовская:
Про современных героев хорошо, что снимают.
Ольга Бурлакова:
А если мальчик говорит: «Не хочу смотреть, не интересно мне». Как привлечь его внимание, силой показать, привязать к креслу?
Нелли Куприянович:
Я думаю, что, наверное, уже что-то упущено в этом случае. Надо предлагать совместные кинопросмотры. У нас, например, очень популярен семейный кинопросмотр: пицца, вкусняшки какие-то. Мы заряжаем какой-нибудь фильм здоровский, обсуждаем, спорим в процессе.
Ольга Шерснева:
Привязать вкусняшками – это идея.
Нелли Куприянович:
Организовать пространство, чтобы было комфортно. Главное – убрать телефоны.
Игорь Лопатюк, начальник отдела идеологической и организационной работы центрального совета ДОСААФ:
Ребенок участвует в ритуале, а фильм – как приложение к этому. Это действительно завлечет.
Нелли Куприянович:
И пассивно это впитывает.
Игорь Лопатюк:
Да.
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214, представитель военно-патриотического клуба «Рысь»:
До этого должна быть какая-то подводка уже сделана. Во-первых, это все идет из семьи, школы. Посещение каких-то исторических мест, беседы. А после этого, когда у него будет какое-то сознание, чтобы он не просто в пустоту смотрел. Тяжело навязать сразу именно патриотические фильмы, он смысла не поймет. Сейчас шикарные фильмы – та же «Брестская крепость», «Подольские курсанты». Если даже на примере нашего военно-патриотического клуба, никогда в жизни мы сразу не включим фильм «Подольские курсанты». Надо подготовить людей.