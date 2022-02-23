С кого брать пример мальчишке? Вот как можно воспитать настоящего мужчину, если мама одна

Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я хотела бы обсудить тему воспитания настоящих мужчин. Хорошо, если в семье есть пример – папа, дядя, дедушка. А если такого примера нет и мама воспитывает ребенка одна? Что делать того? Аксана, может, вы?

Аксана Казакевич, директор средней школы №133 Минска:

Таких примеров достаточно много. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Много. Чего уж тут скрывать? Аксана Казакевич:

Да, особенно в учреждениях образования семей неполных достаточно много. Как же воспитать этого настоящего мужчину? Алена Родовская:

С кого брать пример этому мальчишке? Ольга Шерснева:

Чтобы он не был маменькиным сынком, как часто бывает, что он просто боится брать ответственность? Аксана Казакевич:

Воспитываем. Благодаря тому, что у нас работает Центр допризывной подготовки Партизанского района, там преподаватели –мужчины. Они становятся яркими примерами, своим поведением, своими поступками для учащихся нашего учреждения образования. Поэтому неспроста и открыт класс военно-патриотический на третьей ступени. Ребята видят действительно перед собой пример – человека, который умеет, может личным действием показать, что хорошо, а что не очень, занимается воспитанием. Это большой плюс для них. Алена Родовская:

Нелли, вы как психолог, давайте прокомментируем.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Сейчас немножечко проясню ситуацию. С точки зрения семейной психологии, мужчинами и женщинами на самом деле не рождаются, а становятся. И это становление очень активно. Период очень важный есть – с трех до шести лет. До трех лет мальчика, девочку в принципе можно воспитывать – просто обеспечивать территорию, где ребенок будет развиваться. Все одинаковые детки – мальчики, девочки. А с трех до шести лет дети заступают в такую стадию, где формируется внутренний мужчина и внутренняя женщина. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А когда формируется внутренний настоящий мужчина? Скажите, во сколько лет? Нелли Куприянович:

С трех лет уже это надо активно ребенку вводить, обучать, объяснять. Ольга Шерснева:

Обычно же по-другому бывает. В три-шесть лет еще мама – сюси-пуси с ребенком. Нелли Куприянович:

Сюси-пуси – это проблема наших женщин. Они до армии с ними сюси-пуси. Алена Родовская:

Они так быстро растут. Когда же мы их будем обнимать, пока они немаленькие?

Нелли Куприянович:

Вопросов нет, можно обнимать, целовать. Мама и должна быть нежная, ласковая. Но мама должна нести определенную политику ребенку: что мальчик должен делать, чего не должен делать, как должен себя вести. Хорошо, если есть пример отца, старшего брата, деда, прадеда, каких-то киногероев, может быть, героев книг. Здорово! Если нет явных, реальных примеров, живых, и мама воспитывает ребенка сама, она должна просто ему это рассказывать, читать, показывать. Мальчик учится у мужчины, папы, как быть мужчиной, а идет за оценкой к своей маме. Мама этим восхищается и подтверждает: «Да, ты как настоящий мужчина». Мальчику нужно вводить воспитание, что он должен обеспечивать безопасность, защищенность, стабильность. Для мужчины самое главное – это его деятельность должна быть. Мужчина должен все время перемещаться в пространстве, как охотник. Это уже, скажем, во взрослой жизни. Если у женщины мужчина лежит на диване, она впадает в тревожность. Потому что он для нее как неживой – камень. Он все время должен что-то делать. Мужчина – это про делать, женщина – это про восхищаться. И начинается это с трехлетнего возраста. В психологии это еще называется эдипальная стадия. То есть мальчик должен восхищаться своей мамой как женщиной и транслировать к ней отношение как мужчина. Маме купить цветы, маму защитить от собаки или маме открыть дверь. Мы можем с трехлетнего возраста это ребенку уже транслировать. С малого возраста мальчику точно нужно давать возможность – экскурсия в музей Великой Отечественной войны, свозить его в Брестскую крепость. Алена Родовская:

Обязательно Хатынь, конечно.