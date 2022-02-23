Научился разбирать автомат, стрелять из винтовок. Как проходит отбор и что изучают в военно-патриотическом клубе «Рысь»?

Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мой сын, когда примерил на себя форму военно-патриотического клуба «Рысь», просто изменился в лице. Я стала замечать, что он, совершенно не стесняясь, после занятий идет по городу. Заходит в любой магазин и с гордостью несет, потому что у него есть шеврон, значок за воинскую дисциплину. Ниночка, прекрасная девочка, как тебе там, среди мальчишек?

Нина Лобанова, участница военно-патриотического клуба «Рысь»:

Там интересно, весело, можно найти много знакомств. Я подружилась с другими детьми и с мальчиками. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

У девочек же другие интересы. Расскажи, как ты вообще решила поступить в этот клуб? Нина Лобанова:

Пришел папа домой и сказал, что там будет патриотический лагерь, клуб «Рысь». Спрашивает: «Ты хочешь туда?» Я сказала: «Да». Когда мы пришли в первый день, то было интересно. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Александр, у меня к вам вопрос. Расскажите немножко про этот военно-патриотический лагерь. То есть как туда проходит отбор, какие занятия, что вообще детки изучают?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214, представитель военно-патриотического клуба «Рысь»:

Военно-патриотический клуб создан был на базе войсковой части 3214 Министерства внутренних дел – внутренние войска по инициативе командующего внутренними войсками Карпенкова Николая Николаевича, при поддержке министра внутренних дел. Можно уже делать выводы, что это очень успешный проект, который превзошел все ожидания. Сейчас на базе внутренних войск создано более 15 клубов, более тысячи детей занимаются в них. Желающих очень много. Попасть на самом деле просто. Мы запрашиваем минимальный пакет документов – характеристика, справка о состоянии здоровья и заявление. Документы, чтобы понять общее состояние здоровья ребенка, сбалансировать его нагрузку. Занятия у нас проходят по таким дисциплинам, как физическая, огневая подготовка. Очень большое внимание мы уделяем медицинской подготовке, основам безопасности жизнедеятельности. Взаимодействуем, конечно, с управлением образования, МЧС, Министерством внутренних дел. Дети у нас, кроме практических знаний, получают еще и информационные. Сохраняем, работаем именно над нашими традиционными нравственными ценностями, которые для нас норма жизни. Потому что ненормально – те ценности, которые в Европе пытаются насадить нам. Все-таки для белоруса они чужды.

Алена Родовская:

Мой сын тоже ходит в этот клуб. Одно из ярчайших его было впечатлений, когда Николай Николаевич приехал, этих пацанят собрал, похлопал, с кем-то пообщался. У ребенка был шок. Как? Это же Николай Николаевич Карпенков! А он с ними разговаривал, как со своими сыновьями. Эта атмосфера, которая есть в этом клубе, действительно воспитывает в нем настоящего мужчину. Я хочу пообщаться с Лешей. Ты ходишь в военно-патриотический клуб «Рысь». Скажи, пожалуйста, что ты уже положительного в себе, в своей жизни видишь? Дисциплина есть?