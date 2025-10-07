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Российские операторы ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге

07 октября 2025 16:43
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Российские операторы ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге. Мера вступила в силу 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр связи Беларуси Кирилл Залесский прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что белорусские операторы уже проинформировали своих абонентов о суточном перерыве в мобильном интернете и СМС после регистрации в российских сетях. Но есть и хорошая новость – голосовая связь в рамках союзного роуминга остается и будет осуществляться по прежним комфортным тарифам. Он добавил, что белорусская сторона контролирует ситуацию и находится в контакте с российскими коллегами.

Напомним, союзный роуминг для наших абонентов в РФ начал действовать с 1 марта 2025 года. Он предполагает более низкие тарифы для белорусов, чем для других иностранцев. В пакет также входят бесплатные 150 минут для входящих и исходящих звонков.

# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Новости России # Беларусь-Россия

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