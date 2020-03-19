В Минске может появиться электродом. Что он из себя представляет?

Созданием проекта занимаются ученые Института энергетики Академии наук. Реализация станет возможна благодаря началу работы БелАЭС. К тому же, в электродоме можно будет использовать и возобновляемую энергетику: солнечные панели, тепловые насосы, сточные воды и другие экологические решения. Сейчас есть два варианта дома – 16-этажная высотка и типовая панель в 10 этажей. Это порядка 150 квартир.

Антон Бринь, директор Института энергетики Национальной академии наук:

В рамках реализации этого проекта было рассмотрено пять различных вариантов компоновки оборудования для энергосистемы. Это были варианты с конвекторами, с бойлерами, с баком-аккумулятором на весь дом, на подъезд. Мы остановились на варианте более-менее классическом, когда у нас есть в подвале дома один большой бак-аккумулятор, который нагревает воду. Причем разводка по дому остается классической, то есть в любом случае, если есть какие-то проблемы, то всегда можно перейти на классическую систему снабжения.