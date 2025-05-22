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В Польше обостряется борьба между кандидатами в президенты

22 мая 2025 17:06
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Скандалы, низкий уровень доверия, уличные протесты – президентские выборы в Польше превращаются в тест на зрелость евродемократии. И, похоже, это испытание страна откровенно проваливает. Первый тур голосования позади, второй состоится 1 июня.

В финале гонки – Рафал Тшасковский от «Гражданской коалиции» и Кароль Навроцкий от «Права и справедливости». Разница между ними – менее 3 %. Но еще более тревожным сигналом стало то, что оба кандидата вместе не набрали даже 70 % голосов избирателей – рекордно низкий показатель для Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше обостряется борьба между кандидатами в президенты-2

Теперь вся интрига сосредоточена вокруг того, кого же поддержат сторонники ультраправых кандидатов – Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна, занявших 3-е и 4-е места. Электорат пока не спешит отдавать предпочтение ни одному из финалистов 2 тура. Более того, Ментцен предложил пройти идеологическое «собеседование» Навроцкому и Тшасковскому в совместном видео на YouTube.

В Польше обостряется борьба между кандидатами в президенты-4

Славомир Менцен, депутат сейма Польши, лидер партии «Новая надежда»:
Я призываю кандидатов в президенты подписать декларацию, в которой они отказываются от повышенных налогов, обязываются сохранить свободу слова, поддерживают запрет на отправку польских солдат в Украину и не принимают вступления этой страны в НАТО. Вы также должны сказать категорическое «нет» передаче полномочий в этом процессе Евросоюзу.

В Польше обостряется борьба между кандидатами в президенты-6

Навроцкий уже заявил, что готов встретиться с оппонентом, и подчеркнул: сторонники Славомира активно переходят на сторону Навроцкого. А вот Тшасковский осторожничает – согласен поговорить, но подписывать ничего не обещает. Тем временем эксперты называют выборы битвой не людей, а партий.

Так, Тшасковского считают ставленником премьера Дональда Туска, который станет проводником проевропейской линии. Тем временем в польском обществе растет недоверие к кандидатам. Уровень госдолга и дефицит бюджета в стране оптимизма не внушают, как и речи претендентов на высший государственный пост страны. По словам поляков, ни один из кандидатов не способен обеспечить уверенность в завтрашнем дне.

# Международная политика # Польша # Выборы в Польше

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