В Польше обостряется борьба между кандидатами в президенты

Скандалы, низкий уровень доверия, уличные протесты – президентские выборы в Польше превращаются в тест на зрелость евродемократии. И, похоже, это испытание страна откровенно проваливает. Первый тур голосования позади, второй состоится 1 июня. В финале гонки – Рафал Тшасковский от «Гражданской коалиции» и Кароль Навроцкий от «Права и справедливости». Разница между ними – менее 3 %. Но еще более тревожным сигналом стало то, что оба кандидата вместе не набрали даже 70 % голосов избирателей – рекордно низкий показатель для Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь вся интрига сосредоточена вокруг того, кого же поддержат сторонники ультраправых кандидатов – Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна, занявших 3-е и 4-е места. Электорат пока не спешит отдавать предпочтение ни одному из финалистов 2 тура. Более того, Ментцен предложил пройти идеологическое «собеседование» Навроцкому и Тшасковскому в совместном видео на YouTube.

Славомир Менцен, депутат сейма Польши, лидер партии «Новая надежда»:

Я призываю кандидатов в президенты подписать декларацию, в которой они отказываются от повышенных налогов, обязываются сохранить свободу слова, поддерживают запрет на отправку польских солдат в Украину и не принимают вступления этой страны в НАТО. Вы также должны сказать категорическое «нет» передаче полномочий в этом процессе Евросоюзу.