«Заставляйте людей делать своё дело». Лукашенко о наведении порядка на земле

Заметная и положительная особенность Беларуси. Мы страна равного развития. Таковы требования главы государства, такова и управленческая концепция административно-территориального развития. В регионах потенциал не только кадровый, но и экономический. Лично каждого председателя райисполкома не только утверждает Президент, но, что называется, видит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все начинается от вас. Поэтому я всегда встречаюсь при назначении с председателями райисполкома, чтобы они понимали, что эти фигуры, особенно сейчас, находятся в центре нашего внимания. И не только в плане благоустройства. Я уверен, с этим вы справитесь. Мы в этом плане будем вас очень серьезно подталкивать и требовать, чтобы годы качества и благоустройства были замечены. И прежде всего нашим народом. Формально к этому относиться ни в коем случае нельзя.

Благоустройство – это порядок везде. Пускай не богато, но зато чисто. Президент обращается с напутственным словом к назначенцам.

Александр Лукашенко:

Не обижайте людей. А так у нас получается так. Вот усадьба. Что мы делаем? Вместо того чтобы эту усадьбу вместе с брошенными строениями, какой-то покосившийся дом, сарай и так далее, мы начинаем все это закапывать в землю, вместо того чтобы отдать бесплатно, отдать людям. Давайте по-хозяйски к этому подходить.

Я очень надеюсь, что вы в этом плане будете действовать. Это связано с людьми. Но и людей привлекать к общественно полезному труду, как раньше говорили. Потому что у нас уже люди сидят где-то дома и думают, что мы, власть, должны там заплатить деньги за них и прийти навести порядок на усадьбе, в огороде и пролегающих территориях. Заставляйте людей делать свое дело.

Что касается нас, мы это должны делать и сделаем. Как это делать, я уже рассказал и показал. Поэтому действуйте. Но еще раз подчеркиваю, не забывайте, что мы живем в Году благоустройства, а это наше здоровье. Благоустройство – это не только, что мы траву подстригли и посадили где-то деревом. Нет, это наше здоровье и здоровье, главное, наших детей.