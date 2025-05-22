Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, ещё не катастрофический
Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старение общества – это вопрос трудовых ресурсов, и он стоит перед всей белой цивилизацией. Мы привыкли к комфорту и инвестициям впечатлений. Государство вкладывается в развитие института многодетных семей, но не вся часть общества готова реагировать. Приходится привлекать трудовых мигрантов. И здесь мы тоже подошли по-белорусски, разумно.
Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси?
Президент подписал накануне указ, регламентирующий этот процесс. Ответственный подход и знание одного из наших государственных языков для трудовых мигрантов. Александр Лукашенко про это еще раз напомнил, обращаясь к назначенцам, но имея в виду всех.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трудовые ресурсы. Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего, с наших бывших республик Советского Союза.
Какое привлечение? Мы туда не едем, не агитируем. Они сами к нам едут. А вот кого взять на работу – это ваша проблема. Председателей райисполкома и прежде всего руководителей предприятий. Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще нужны люди, пусть руководитель нанимает себе этих людей, которые проезжают в Беларусь из разных стран.
Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте. Нарушили договор – мгновенно информацию в милицию, они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси. Но те, кто приехали к нам работать, заработать, потому что там тяжело, работы нет, откуда они приехали, с детишками, мы должны к ним отнестись, как к своим белорусам. По-хорошему к ним будете относиться, и они к нам будут по-хорошему. Поэтому это ваша задача и задача руководителей.
Страна переживает новый этап развития. Как развивать регионы на уровне Президента показали на примере агрогородка Копысь и райцентра Шклов. На малой родине Александру Лукашенко знаком каждый уголок. Не обманешь. Кейс необходимой инфраструктуры создан. Пирамида населенных пунктов сформирована.
Александр Лукашенко:
Все показали, все рассказали. От маленьких хлебопекарней до крупного перерабатывающего молокозавода. Нужно действовать. То же самое Копысь, поселок городского типа, я очень хорошо знаю это поселение, тоже рассказали, показали, как двигаться. И там уже есть определенные результаты.
Агрогородки, стандарты установлены по агрогородкам и крупным деревням, центрам тех колхозов, которые вы присоединяли, объединяли. От тех же крупных деревень, центров бывших колхозов никуда не денешься. Там же живут люди, немало наших людей живет. Поэтому их также надо приводить в порядок. И как мы раньше говорили, поселки или деревни неперспективные. Таких деревень быть не должно. Хутора, деревеньки, они уже осваиваются нашими людьми.