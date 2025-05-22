Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, ещё не катастрофический

Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старение общества – это вопрос трудовых ресурсов, и он стоит перед всей белой цивилизацией. Мы привыкли к комфорту и инвестициям впечатлений. Государство вкладывается в развитие института многодетных семей, но не вся часть общества готова реагировать. Приходится привлекать трудовых мигрантов. И здесь мы тоже подошли по-белорусски, разумно. Новые правила для иностранцев! Как теперь будут работать трудовые мигранты в Беларуси? Президент подписал накануне указ, регламентирующий этот процесс. Ответственный подход и знание одного из наших государственных языков для трудовых мигрантов. Александр Лукашенко про это еще раз напомнил, обращаясь к назначенцам, но имея в виду всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудовые ресурсы. Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего, с наших бывших республик Советского Союза. Какое привлечение? Мы туда не едем, не агитируем. Они сами к нам едут. А вот кого взять на работу – это ваша проблема. Председателей райисполкома и прежде всего руководителей предприятий. Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще нужны люди, пусть руководитель нанимает себе этих людей, которые проезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте. Нарушили договор – мгновенно информацию в милицию, они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси. Но те, кто приехали к нам работать, заработать, потому что там тяжело, работы нет, откуда они приехали, с детишками, мы должны к ним отнестись, как к своим белорусам. По-хорошему к ним будете относиться, и они к нам будут по-хорошему. Поэтому это ваша задача и задача руководителей.