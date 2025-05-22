«Есть возможность заработать». Лукашенко прогнозирует колоссальный спрос на картофель

Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый глава в Октябрьском районе столицы Эдуард Томильчик. И здесь же расположен «Керамин». Туда назначили генерального директора Олега Панасюка. Сегодня же поменялся глава Чериковского района в Могилевской области. Им стал Алексей Жирносеков. Ротация коснулась сразу целого куста северо-востока Витебской области. Усилить регион должен и новый помощник Президента – инспектор по Витебской области Владимир Юргевич. До этого он руководил Минским районом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен быть результат. Ты знаешь, куда ты идешь. Там проблем выше крыш. Вот я за твоей работой буду пристально наблюдать. И не только потому, что я там часто бываю. Это, можно сказать, родная земля. Но в Витебской области масса проблем. По твоему району я перемещаюсь больше, чем где-нибудь, и неожиданно могу появиться в любой точке. Есть вопросы. Их и не может не быть. Потому что район вокруг города-героя Минска. А в городе-герое Минске не все герои. Поэтому и получается. Ты знаешь эти все всякие, много и хорошего. Поэтому Витебская область не должна кувыркаться в хвосте.

Там две главные проблемы. Кадровый голод. Население было уничтожено карателями Европы, и до сих пор не удалось восстановить довоенные цифры. Второй момент – природный. Самый короткий вегетационный период. Эта весна оказалась очень морозной.