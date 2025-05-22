«Есть возможность заработать». Лукашенко прогнозирует колоссальный спрос на картофель
Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый глава в Октябрьском районе столицы Эдуард Томильчик. И здесь же расположен «Керамин». Туда назначили генерального директора Олега Панасюка. Сегодня же поменялся глава Чериковского района в Могилевской области. Им стал Алексей Жирносеков. Ротация коснулась сразу целого куста северо-востока Витебской области. Усилить регион должен и новый помощник Президента – инспектор по Витебской области Владимир Юргевич. До этого он руководил Минским районом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен быть результат. Ты знаешь, куда ты идешь. Там проблем выше крыш. Вот я за твоей работой буду пристально наблюдать. И не только потому, что я там часто бываю. Это, можно сказать, родная земля. Но в Витебской области масса проблем.
По твоему району я перемещаюсь больше, чем где-нибудь, и неожиданно могу появиться в любой точке. Есть вопросы. Их и не может не быть. Потому что район вокруг города-героя Минска. А в городе-герое Минске не все герои. Поэтому и получается. Ты знаешь эти все всякие, много и хорошего. Поэтому Витебская область не должна кувыркаться в хвосте.
Там две главные проблемы. Кадровый голод. Население было уничтожено карателями Европы, и до сих пор не удалось восстановить довоенные цифры. Второй момент – природный. Самый короткий вегетационный период. Эта весна оказалась очень морозной.
Александр Лукашенко:
Заморозки, которые были в конце апреля – начале мая, в мае, они свое грязное дело сделали. Но опять же, катастрофы нет. Вчера мне итог доложили. Небольшое количество по отношению к 3 миллионам, которые мы засеваем, небольшие площади нам придется пересеять. И уже пересеяли.
У нас хватает семян кукурузы. Мы больше посеяли картофеля. И даже те, кто не высевал, не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальный, потому что на главном нашем рынке в России гибель большая по картофелю. У них также были серьезные заморозки, еще сильнее, чем у нас. Даже картофель погиб, где он взошел.
Дальше – лук. Есть семена. Если нет – в Министерство сельского хозяйства, но чтобы лук высевали в достаточном количестве. Я не говорю уже про овощные культуры: морковь, свеклу и так далее. Это надо посеять. Будет хорошая цена и у наших соседей, и внутри страны, есть возможность заработать какую-то копейку.