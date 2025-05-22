Муковозчик: «биофотоны» и «свечение жизни» – гоните таких рассказчиков защищать канадские провинции

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Лженаука особенно хорошо себя чувствует в системе западных ценностей – в системе лжедемократии. Не зря словосочетание «британские ученые» в среде советских физиков стало мемом задолго до появления интернета.

Канадские ученые «зафиксировали исчезновение «слабого свечения жизни» сразу после смерти», – взахлеб пишут падкие на сенсации медиа. Эксперимент канадских ученых «стал первым, где подтверждена зависимость биофотонного излучения от жизни в масштабе целого животного».