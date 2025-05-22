Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Лженаука особенно хорошо себя чувствует в системе западных ценностей – в системе лжедемократии. Не зря словосочетание «британские ученые» в среде советских физиков стало мемом задолго до появления интернета.
Канадские ученые «зафиксировали исчезновение «слабого свечения жизни» сразу после смерти», – взахлеб пишут падкие на сенсации медиа. Эксперимент канадских ученых «стал первым, где подтверждена зависимость биофотонного излучения от жизни в масштабе целого животного».
Западные ценности постепенно добираются и до западных ученых, дисквалифицируя их. Читать здесь.
Андрей Муковозчик:
Начнем с того, что никаких «биофотонов» наука не знает. Биотуалеты – да, есть. Еще есть кванты излучения, они же – фотоны, это все. А некие специальные биофотоны, нежить-фотоны и фотоны, испускаемые исключительно Джастином Трюдо, существуют, видимо, только пока такие исследования оплачиваются.
Эксперимент канадцев заключался в следующем: сверхчувствительными камерами в полной темноте снималась мышь. И пока она была жива, было заметно слабое свечение. А как только умирала, то и свечение почти прекращалось.
Подробности в видео.