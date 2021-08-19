Куда пойдёт человек, которому стыдно признаваться в проблеме? Вот как искать помощь в любом уголке Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что делать, если в беду попала молодая многодетная мама, которая проживает в деревне? Где этот путь искать? Белорусский союз женщин, вбивать в интернете «фонд помощи многодетным матерям», сельсоветы, отдел образования – вот куда? Давайте смоделируем эту ситуацию.
Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Есть территориальные центры поддержки населения, они мониторят. Они всегда мониторят. Есть социальные работники, есть психологи.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть участковые, которые тоже знают, какие есть обстоятельства в семье.
Вероника Сердюк:
Да. Мы все есть в интернете, они могут обращаться. Понятно, что через нас очень много проходит материальной помощи.
Алена Родовская:
Если девушка, например, из деревни в Могилевской области, куда она попадет?
Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
В территориальный центр социальной защиты населения районный. Деревня какого-то района, то есть в каждом районе есть.
Алла Райцес, председатель объединенной организации одного из ведущих банков страны Белорусского союза женщин:
И в каждом районе есть представительство Белорусского союза женщин. В каждом районном центре есть представительство. К нам может обратиться любая женщина, мы рассмотрим ее заявление и, по мере возможности, окажем ей адресную помощь.
Алена Родовская:
Вот она обратится в Белорусский союз женщин, придет в Красный Крест и к Алексею Талаю. И все три фонда ей окажут помощь?
Анна Филинова:
Если она нуждается – конечно.
Вероника Сердюк:
А знаете, что мы с такими же общественными организациями находимся в очень серьезной связке? И бывает, что какой-то проситель обращается и говорит: «Я уже сходил в Красный Крест». И мы можем даже с человеком, который его ведет, социальным работником, который от государства назначен, сесть и прописать план работы: что мы от нас можем сделать, что они сделают. Ну вот, как говорили, есть угроза иждивенчества такого, что он будет просто ходить по всем организациям, а нам-то надо ему план жизни прописать для того, чтобы он выпрыгнул из своего тяжелого состояния.
Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида еще более иждивенцем общества»
К нам попадают очень часто не только через женские консультации. В каждом населенном пункте есть какое-то духовное заведение – церковь, костел, какая-то баптистская община. И очень часто к нам попадают… Вот куда человек пойдет, эта последняя инстанция, чтобы не фигурировать в такой тяжелой жизненной ситуации, что ему стыдно, неприятно? Он пойдет к батюшке, он пойдет на исповедь. У батюшки есть матушка, у нас есть Viber-группа всех матушек Республики Беларусь. Очень часто обращаются вот так вот. Нам не надо справки показывать, собирать, о том, что ты оказался в тяжелой ситуации или насилие домашнее – прийти уже со сломанной рукой, мы поможем быстро.
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