Куда пойдёт человек, которому стыдно признаваться в проблеме? Вот как искать помощь в любом уголке Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что делать, если в беду попала молодая многодетная мама, которая проживает в деревне? Где этот путь искать? Белорусский союз женщин, вбивать в интернете «фонд помощи многодетным матерям», сельсоветы, отдел образования – вот куда? Давайте смоделируем эту ситуацию. Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Есть территориальные центры поддержки населения, они мониторят. Они всегда мониторят. Есть социальные работники, есть психологи. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть участковые, которые тоже знают, какие есть обстоятельства в семье.

Вероника Сердюк:

Да. Мы все есть в интернете, они могут обращаться. Понятно, что через нас очень много проходит материальной помощи. Алена Родовская:

Если девушка, например, из деревни в Могилевской области, куда она попадет? Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

В территориальный центр социальной защиты населения районный. Деревня какого-то района, то есть в каждом районе есть.

Алла Райцес, председатель объединенной организации одного из ведущих банков страны Белорусского союза женщин:

И в каждом районе есть представительство Белорусского союза женщин. В каждом районном центре есть представительство. К нам может обратиться любая женщина, мы рассмотрим ее заявление и, по мере возможности, окажем ей адресную помощь. Алена Родовская:

Вот она обратится в Белорусский союз женщин, придет в Красный Крест и к Алексею Талаю. И все три фонда ей окажут помощь?