Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: нам нужно будет убрать не менее 2,2 млн гектаров

Новости Беларуси. Техника для уборочной кампании – 2022 должна быть на 100 % готова к 1 июля. Такое поручение ставит Министерство сельского хозяйства и продовольствия перед белорусскими аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продовольственная безопасность страны зависит от расторопности хозяев на земле. Вопросы подготовки техники и зерносушильных комплексов обсудили во время республиканского семинара на площадях Жабинковского района.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нам нужно будет убрать не менее 2 миллионов 200 тысяч гектаров. При этом оперативно убрать, сохранить тот урожай, который вырастили. Задача сегодня стоит подготовить полностью зерноуборочный парк комбайнов до 1 июля. Более 80 % на полях работает отечественная техника. Поэтому проблемных вопросов от санкций мы не будем видеть ни в уборочной, ни в получении сельскохозяйственной продукции.