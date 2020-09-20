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Укладка занимает 2 часа. Мужчина стал обладателем самого высокого ирокеза

20 сентября 2020 09:25
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Мужчина долгое время мечтал побить мировой рекорд. И теперь парень стал обладателем самого высокого ирокеза.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Книги рекордов Гиннесса, 42-летний житель американского штата Миннесота Джозеф Гризамор не впервые пытается установить рекорд. Он хотел стать лучшим ещё в 2007 году, но в тот раз его результат не засчитали. Причина проста – он собрал в ирокез все волосы, а надо было сбрить их по бокам головы.

Укладка занимает 2 часа. Мужчина стал обладателем самого высокого ирокеза -1

Фото: instagram.com/lauragrisamore 

До 2013 года Джозеф не решался на это, но потом из-за погоды его волосы стали ломкими. В итоге Гризамор постригся и начал всё заново. Теперь американец может собрать свои волосы в ирокез, который достигает 108 см. Рост Джозефа 185 см.

Укладка занимает 2 часа. Мужчина стал обладателем самого высокого ирокеза -4

Фото: Metro.co.uk / Joseph Grisamore 

Ухаживать за волосами мужчине помогают парикмахер, мама и жена. На создание ирокеза у них уходит от часа до двух. По словам супруги, ей очень нравится причёска её мужа. А сам Гризамор не испытывает никакого смущения, когда на улице на него оборачиваются люди.

Укладка занимает 2 часа. Мужчина стал обладателем самого высокого ирокеза -7

Фото: instagram.com/lauragrisamore 

Американец добавил, что хочет оставаться «королём ирокезов» всю свою жизнь. Кроме того, Джозеф подумывает об ирокезе с шипами, он хочет установить рекорд как обладатель самого длинного шипа из волос.

Кстати, ранее мы рассказывали про женщину с необычным хобби. Она тоже попала в Книгу рекордов Гиннесса – здесь подробности.

# Рекорды # калейдоскоп # Фотофакт

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