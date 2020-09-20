Укладка занимает 2 часа. Мужчина стал обладателем самого высокого ирокеза

Мужчина долгое время мечтал побить мировой рекорд. И теперь парень стал обладателем самого высокого ирокеза. Как сообщается в Instagram-аккаунте Книги рекордов Гиннесса, 42-летний житель американского штата Миннесота Джозеф Гризамор не впервые пытается установить рекорд. Он хотел стать лучшим ещё в 2007 году, но в тот раз его результат не засчитали. Причина проста – он собрал в ирокез все волосы, а надо было сбрить их по бокам головы.

Фото: instagram.com/lauragrisamore

До 2013 года Джозеф не решался на это, но потом из-за погоды его волосы стали ломкими. В итоге Гризамор постригся и начал всё заново. Теперь американец может собрать свои волосы в ирокез, который достигает 108 см. Рост Джозефа 185 см.

Фото: Metro.co.uk / Joseph Grisamore

Ухаживать за волосами мужчине помогают парикмахер, мама и жена. На создание ирокеза у них уходит от часа до двух. По словам супруги, ей очень нравится причёска её мужа. А сам Гризамор не испытывает никакого смущения, когда на улице на него оборачиваются люди.

Фото: instagram.com/lauragrisamore