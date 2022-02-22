Министр образования: на конкурсе «100 идей для Беларуси» мы даём путёвку в жизнь проектам талантливой молодёжи

Новости Беларуси. Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер, виртуальный музей, а еще новые технологии в сельском хозяйстве, промышленности, экологии и медицине. В Минске прошел 11-й по счету финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель очередного сезона, как и прежде – поиск молодых и амбициозных талантов. Ведь каждый пятый проект конкурса за весь период его проведения уже реализован на практике.
Всего на конкурс было подано более 1 100 заявок. Для участия в гранд-финале выбрали лучшие 120 разработок. Эксперты оценивали актуальность и новизну идеи, а также практичность и возможность ее реализации. Сегодня жюри определило 20 победителей в 10 номинациях.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы видим, что молодые люди не просто предлагают идею, они предлагают уже ее реализацию. Очень приятно, что сегодня отдельная секция была посвящена именно реализованным проектам. Мы видели, с каким интересом ребята рассказывают, как они в практику внедрили свои идеи. И я просто глубоко уверен, что по поручению главы государства конкурс, который проводится, «100 идей для Беларуси», уже по праву стал нашей центральной, главной площадкой, где мы отбираем не просто талантливых молодых людей, но и даем путевку в жизнь их проектам.