Министр образования: на конкурсе «100 идей для Беларуси» мы даём путёвку в жизнь проектам талантливой молодёжи

Новости Беларуси. Сенсорная перчатка, 3D-мясной принтер, виртуальный музей, а еще новые технологии в сельском хозяйстве, промышленности, экологии и медицине. В Минске прошел 11-й по счету финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель очередного сезона, как и прежде – поиск молодых и амбициозных талантов. Ведь каждый пятый проект конкурса за весь период его проведения уже реализован на практике.