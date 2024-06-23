Министр обороны ответил, необходимо ли Беларуси дополнительное вооружение

Белорусской армии не нужно дополнительное вооружение – об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«Государственная программа вооружения подразумевает постоянно, каждый год какие-то образцы, которые должны модернизироваться, капитально ремонтироваться или закупаться новые. На сегодня представлена линейка вооружения, дополнительного нам уже ничего не нужно», – заявил министр обороны Беларуси.

Также Виктор Хренин отметил, что Беларусь не гонится за всеми возможными новинками военпрома. «Нельзя слепо копировать и гнаться за всем, что появляется. Мы очень это смотрим, анализируем, думаем, оцениваем. И исходить из возможностей, экономических возможностей государства», – рассказал министр.