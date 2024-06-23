Эксклюзив СТВ! Ядерное оружие в Беларуси, смысл парада и ЧВК «Вагнер» – интервью с Виктором Хрениным

О современных вызовах и угрозах, о тактическом ядерном оружии и можем ли мы его применить, об идеологической составляющей парада и подробностях одного телефонного звонка – эти и другие вопросы Алена Сырова обсудила с министром обороны Виктором Хрениным. Эксклюзив «Недели» на СТВ. Как изменилась армия Беларуси за последнее время?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Петличку разрешите вам надену? Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Вы не замерзли? Алена Сырова:

Не замерзла. Большое спасибо за то, что вы в своем плотном графике нашли возможность. Сдержали слово генерала. Виктор Хренин:

Мы же завтра должны были с вами встретиться. Алена Сырова:

Да, но встретились сегодня. Время сейчас такое, что нужно максимально быстро абсолютно на все реагировать. Виктор Хренин:

Здесь вы правы. Алена Сырова:

Беларусь в последние два года буквально находится в окружении таких неспокойных событий. Выводы же из каждого подобного очага мы делаем. Как изменились наши Вооруженные Силы и главным образом их техническая составляющая за последнее время? Я вижу, беспилотники уже номером один у нас стоят.

Виктор Хренин:

Знаете, Алена, процесс развития вооруженных сил бесконечен. Мы постоянно проводим анализ тех конфликтов, которые происходят, как меняются формы и способы применения вооруженных сил и, естественно, какое вооружение и когда применяется. Поэтому, исходя из этого, мы и строим свои Вооруженные Силы. Хотя этот процесс, он и плановый. У нас есть государственная программа вооружения на 2021-2025 годы, которой мы руководствуемся. Но вы же слышали уже, и наш Главнокомандующий неоднократно заявлял, что это не статичный документ. Это документ, который допускается, исходя из условий обстановки, постоянного внесения изменений, что и было продемонстрировано в течение последних нескольких лет. Мы уточнились, посмотрели, что нового. Но здесь самое главное – не увлечься и не допустить ошибок. Поэтому мы стараемся придерживаться в рамках развития строительства наших Вооруженных Сил нескольких таких принципов – это системность и разумность. Нельзя слепо копировать и гнаться за всем, что появляется. Мы очень это смотрим, анализируем, думаем, оцениваем. И исходить из возможностей, экономических возможностей государства. Ведь можно, знаете, как говорят, хотелками всю экономику обрушить. Потому что на сегодня образцы вооружения не дешево стоят. Мы это тоже понимаем. Поэтому вот в комплексе, опираясь на эти принципы, мы так и строим развитие своих Вооруженных Сил на плановой основе, но все время исходя из обстановки, внося изменения.

Алена Сырова:

Сейчас вам скажут, Виктор Геннадьевич, что мы экономим на вооружении. Виктор Хренин:

Я не скажу, что экономим. Мы на сегодня находимся в тех индикаторах, которые установлены в рамках Концепции национальной безопасности по количеству современных и модернизированных образцов, которые должны поставляться в наши Вооруженные Силы. Они вот и представлены. Алена Сырова:

Все это модернизировано?

Виктор Хренин:

Это наша белорусская разработка, это тоже наши средства связи белорусские. Практически во всех образцах, в том числе и российских, кстати, многое очень наших белорусских мозгов, умов и составляющих. Тот же комплекс «Искандер», ведь он на базе нашего МЗКТ сделан. Алена Сырова:

Вот, кстати, это «Искандер». Виктор Хренин:

Нет, это у нас комплекс, да, правильно, «Искандер». Может ли Россия без ведома белорусского руководства разместить здесь свое оружие?

Алена Сырова:

Что касается тактического ядерного оружия, спустя очень долгое время оно снова вернулось в нашу страну. Это вынужденная мера, вынужденный шаг. И мы проводим совместные учения, естественно, с российской стороной. В общем-то, никто ничего не прячет. И вы, и глава государства, и глава Российской Федерации много об этом говорили, анонсировали даже, что будут проведены такие маневры. На сегодняшний момент уже какой-то этап позади, что-то сделано. Какая ваша оценка и что дальше? Виктор Хренин:

Во-первых, я понимаю, что эта тема не будет сходить с повестки дня. Она интересна, потому что во многом обрастает различными, в том числе и очень странными, экспертными оценками. Вы правильно отметили, оно именно возвращено к нам на территорию Республики Беларусь, этот вид вооружения. И это сделано не просто так или что кому-то захотелось. Это очень хорошо выверенное, четкое решение нашего Президента. Тренировка, проведенная совместно с нашими российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи. Можно констатировать факт, что мы сегодня готовы и способны применять это оружие, когда нужно. Но лучше, конечно, до этого не доходить. Алена Сырова:

Что дальше? Будут ли еще совместные тренировки и будем ли мы о них оповещать вот так широко? Виктор Хренин:

Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке. Конечно, что-то мы будем оповещать, что-то мы будем проводить и без оповещения. Все у нас будет хорошо.

Алена Сырова:

Недавно Владимир Путин заявил о том, что Россия может поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву. Естественно, тут же все подумали о Беларуси и стали разгонять активно тезис о том, что чуть ли без ведома руководства нашей страны, без нашего согласия завтра начнут бомбить Запад с территории нашей страны. Поставят оружие, которое нужно, и начнут. Виктор Хренин:

Ерунда какая-то это, полная... На территории нашей страны без ведома руководства нашей страны ничего не делается – невозможно. Об этом не раз говорил наш Президент. И в конце концов, есть же Союзное государство, И есть Военная доктрина Союзного государства, где четко определено, как будет применяться это оружие. Поэтому тут будем придерживаться только тех норм и правил, которые определены и есть договоренности. Эксперты диванные пусть там говорят. России совершенно не нужно чего-то еще дополнительно поставлять на территорию Республики Беларусь, чтобы выполнить те задачи, которые закладывает Президент России. У них достаточно своего оружия и достаточно тех стран, союзников, с которыми они могут работать. Алена Сырова:

Понятно, что мы с нашим ближайшим союзником – Российской Федерацией – тренируемся. И благодаря такому тесному взаимодействию нам серьезно удалось обновить техническую составляющую нашего оснащения. Глядя на это количество техники, которое впечатляет, наверное, кажется, что у нас уже на сегодня есть все. Докупать нам ничего не надо? Виктор Хренин:

Докупать, как в магазине – надо пойти что-то купить. Алена Сырова:

Но как-то так себе, наверное, люди и представляют, что это выглядит. Виктор Хренин:

Нет. Государственная программа вооружения подразумевает постоянно, каждый год какие-то образцы, которые должны модернизироваться, капитально ремонтироваться или закупаться новые. На сегодня представленная линейка вооружения, дополнительного нам уже ничего не нужно. Ведь самое главное в этой всей линейке – вот оно стоит, железо – это подготовленные, обученные люди. ЧВК «Вагнер» остается в Беларуси?

Алена Сырова:

Кстати, о людях. Мы как раз с вами встречаемся фактически в годовщину тех событий, которые разворачивались, помните, прошлым летом в России, связанные с ЧВК «Вагнер». Тоже тогда было много слухов, фейков, там выслеживали, где они поселились, чем они занимаются. Сейчас, наверное, уже вас не атакуют вопросами о том, как там «Вагнер» поживает. Все же забыли, а вместе с тем они, наверное, же у нас остались и работают? Виктор Хренин:

Не правда, не забыли. Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов. Алена Сырова:

Что делают эти люди? Виктор Хренин:

Что самое бесценное для армии? Алена Сырова:

Люди? Виктор Хренин:

Боевой опыт. Получить боевой опыт, не воюя – вот где самая большая ценность. Мы смогли его и у себя на территории получить. Специалисты ЧВК «Вагнер» тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего Главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки. Они адаптированы, стали более носить практический характер, направлены прежде всего учить тому, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить. Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны. Да, есть такой принцип, что там бывает, учим тому, чему не нужно, каким-то старым моментом. Хотя в этом плане всегда классику надо знать. Это базовый фундамент знаний любого военнослужащего. А вот опираясь на вот этот базовый фундамент классических форм и способов ведения боевых действий на поле боя, исходя из условий обстановки, конечно, появляются и развиваются новые, в том числе и исходя из развивающейся техники. Милитаризация Запада и почему ему нельзя доверять

Алена Сырова:

На самом деле все это развитие наших Вооруженных Сил, надо сказать, стало возможным благодаря нашим партнерам по ту сторону границ, которые все никак не успокоятся. По ощущениям, пусть в СМИ где-то чуть-чуть это и поутихло, но все равно там настроены на дальнейшую эскалацию. Виктор Хренин:

Мы видим усиленную милитаризацию Запада. Мы видим комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне, тот, который проводится. В разы возросшее количество мероприятий оперативной боевой подготовки, постоянное ведение разведки против нашего государства. Буквально только вчера, позавчера отработали американские бомбардировщики Б-52 по пуску ракет. Ну, по ком, понятно, да? Они эти вопросы отрабатывают. Несмотря на то, что комплекс мероприятий, заявленных в рамках учения «Защитник-2024» прошел. Да, мы отметили, что часть войск вернулась в пункты постоянной дислокации, однако количество и уровень мероприятий боевой подготовки национальных Вооруженных сил остается сегодня на высоком уровне. Мы это все видим – полигон Пабраде. На сегодня усиленный американский танковый батальон там находится. И, знаете, я вспоминаю разговор, когда американский начальник штаба сделал звонок нашему начальника Генерального штаба, там был соответствующий диалог, и он так сказал, когда вопрос задали: что ваш батальон делает в 15 километрах от нашей госграницы? Было сказано: это временно, он уйдет. Вот это временно уже три года. Поэтому верить там нельзя никому, потому что мы видим их агрессивные планы. И поэтому и готовимся. Мы настроены решительно. Не лезьте к нам. Займитесь своими проблемами, а лучше давайте договариваться. Алена Сырова:

Наверное, военные люди, как никто, заинтересованы в мире. Виктор Хренин:

Мы именно обязаны не допустить. Потому что если уже случится, то тут уже придется всему народу становиться на защиту. Армия является инструментом не ведения войны, а недопущения. Вот мы так и работаем. «Почему мы должны отказываться от парада? Без военных, без армии бы и не было этой Победы и этой независимости» Алена Сырова:

Мы с вами встречаемся незадолго до 3 июля, Дня Независимости. У нас в этом году будет парад, дата юбилейная, 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Вот это только часть техники, которая в том числе пойдет в парадные колонии, а всего, мне сказали, будет более трех сотен единиц техники, и когда голова колонны уже прибудет к точке назначения, хвост еще только будет выезжать. То есть такого масштаба не было. И вот даже в предыдущие годы всегда задавали вопрос: может, стоит сэкономить и не проводить этот парад? Все равно мы его проводили, и сейчас, даже в таких обстоятельствах, проводим с размахом. В чем идеологический смысл? Это же не просто там красивенько помаршировать и дружненько проехать.

Виктор Хренин:

Почему мы должны отказываться от парада? Без военных, без армии бы и не было этой Победы и этой независимости. Как, в общем-то, и без знания истории. Опять-таки, против нас кто пытается проводить какие-то мероприятия, особенно информационные, они же на это и направлены. Чтобы мы отказались, как это сделали наши соседи. Чтобы нам изменить сознание, чтобы мы начали думать по-другому. Грубо говоря, отказались от своей национальной идентичности, потеряли свою память. А потом с нами можно делать, что хочешь, когда это произойдет. Поэтому все смыслы именно здесь сосредоточены. И именно мы показываем, что мы готовы, мы способны, мы чтим, мы помним, мы гордимся своей историей. Поэтому парад будет проводиться. Это очень хорошая подготовка военнослужащих. Получают большой опыт и наши технические подразделения, которые в ходе тренировок, конечно же, возникают определенные неисправности, поломки. Это тоже очень важно, что техника приводится в порядок. Те, кто говорит про деньги, а какие деньги дополнительно выделены с бюджета на парад для Вооруженных Сил? Не стоит специально для парада. Это вся техника, которая выполняет задачу. Ну, конечно же, на парад не пойдешь. Как и военные идут в парадной форме одежде, мы так и технику приводим в порядочек. Должно выглядеть тоже красиво. Это же парад, в том числе и определенная красота, и выучка. Когда надо механику-водителю держать строй...