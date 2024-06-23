Валентин Байко: лёгкая промышленность Беларуси может и должна существовать

В гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики Валентин Байко. Тенденции в легкой промышленности

Никита Рачиловский, СТВ:

Валентин Валентинович, расскажите, пожалуйста, в работе над какими законопроектами очень пригодился ваш опыт предпринимательской деятельности? Валентин Байко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету, финансам:

В моем первом созыве была огромная масса законопроектов, в которых я в том числе принимал участие. Но, наверное, с точки зрения предпринимательства я бы отметил три таких самых ярких, самых значимых. Это, в первую очередь, безусловно, основной закон, который обеспечивает экономическую деятельность нашего общества, обслуживает, можно так сказать, либо определяет правила – это Гражданский кодекс. Во-вторых, можно назвать Закон «О хозяйственных обществах», который касается жизнедеятельности более 20 тысяч субъектов хозяйствования в нашей стране, по сути. И, в-третьих, наверное, был важный закон, мы сейчас говорим про блок именно предпринимательской деятельности, это закон о неплатежеспособности. Который, по сути, позволяет тем субъектам хозяйствования, которые попали в сложную экономическую ситуацию, продолжить деятельность через процедуру банкротства либо санации, либо, если у них нет уже перспектив для развития и продолжения своего существования, значит, они идут в ликвидацию. Три таких самых ярких и знаковых, на мой взгляд, закона. Никита Рачиловский:

Современная легкая промышленность Беларуси. Какие вы видите тенденции в ее развитии?

Валентин Байко:

Я к легкой промышленности имею отношение уже более 20 лет, хотя она называется легкой почему-то. В самом деле это очень тяжелый пласт работы и большой труд огромного количества людей в нашей стране в целом. Мир становится жестче, конкуренция усложняется, конкуренты не дремлют и внутри страны, так сказать, да и за рубежом, на тех рынках, где вообще присутствует основная масса наших белорусских производителей. Очень активно развиваются азиатские рынки, и в первую очередь они, конечно, конкурируют и дешевым ручным трудом в легкой промышленности. Это не путь нашей страны, потому что у нас все-таки и само государство, и бизнес должен быть социально ответственным, поэтому здесь мы не можем работать и конкурировать по тем принципам, по которым работают люди в легкой промышленности в азиатских странах. Поэтому здесь нужно побеждать другими инновациями и некими новыми продуктами, современным красивым дизайном, современным высокопроизводительным, высококачественным оборудованием, которое позволяет производить качественные продукты. То есть нужно искать свою нишу, несмотря на то, что конкуренция растет. Я уверен, что и в Беларуси легкая промышленность может и должна существовать, и будет развиваться. Не сидеть на месте, проявлять инициативу. И энергия является двигателем любого, по сути, дела и легкой промышленности тоже. Санкции – давно не проблема?

Никита Рачиловский:

По стране шагает Год качества. Что он принес в работу вашего предприятия? Валентин Байко:

Когда мы вообще образовали предприятие, мы изначально избрали путь на производство качественных продуктов. Поэтому для нас вопрос качества – это уже 20 лет качества. Но сейчас это просто лишний раз где-то подхлестывает, напоминает. Как-то акцентируют внимание, но без качества никак. Вопрос конкуренции в мире – это цена-качество. Поэтому если ты производишь некачественный продукт, либо ты совсем дешево его продаешь, либо ты просто не имеешь перспектив для развития существования в этом мире. Поэтому качество – это не лозунг, это жизненно важный и один из основополагающих принципов вообще выживания и развития любого бизнеса, любого предприятия. Никита Рачиловский:

Вы занимаете лидирующее место в Восточной Европе и не только. Не могли бы вы поделиться недавними достижениями вашего предприятия?

Валентин Байко:

Достижения какие? В момент экономических санкций, всевозможных препонов, когда недоброжелатели пытались ограничить либо создать препятствия для развития нашей страны, соответственно, и наших предприятий, В общем-то, был проделан большой труд по поводу перестройки логистики, по поводу смены поставщиков, подбора другого какого-то ассортимента сырья и так далее. Это, безусловно, перестройка на Восток, взгляд туда. Опять-таки, мы говорим, что нужно качество, поэтому поставщики должны быть качественными, стабильными, чтобы мы здесь могли обеспечить выпуск качественной продукции. Это, наверное, одно из самых больших достижений, что мы это сделали в достаточно сжатые сроки и, в общем-то, успешно. Сейчас очень много говорят о промышленной кооперации и импортозамещении. Если мы говорим вообще про кооперацию, тут плавно можно перейти к тем большим проектам, которые существуют. В первую очередь хотел бы сказать, наверное, про Беларусь и Россию, потому что это два основных рынка сбыта и две основные страны, которые вообще противостоят сейчас всевозможным санкциям. Кооперация только усиливает и наши страны, и наши субъекты хозяйствования, потому что мы можем дополнять друг друга, выстраивать специализацию, усиливать свои сильные стороны и, так сказать, оставлять где-то за кулисами рыночных отношений слабые места, которые у нас могут быть либо которые существуют. А импортозамещение, безусловно, это тоже тот процесс, которым и наше предприятие занимается очень давно. И я думаю, что вообще цель любого государства, чтобы оно было самодостаточным, успешным, устойчивым. Это чтобы максимум продуктов, которые потребляют люди, я имею в виду не продуктов питания, а вообще товарных продуктов, производились в нашей стране. Три основных фактора успешного бизнеса