«Город очень красивый, много эмоций получили» – участники «Поезда Памяти» посетили в Гродно

Новая точка патриотического путешествия. «Поезд Памяти» встретили в Гродно. Город над Неманом стал вторым остановочным пунктом в маршруте культурно-образовательного проекта, который уже третий год объединяет школьников из разных стран. В этот раз вместе с ребятами из Беларуси и России в путь по памятным местам отправились школьники из Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего – 200 человек.

Сразу по прибытии – пешеходная экскурсия. Участники проекта прогулялись по городу, заглянули в старинные дворики, посетили Свято-Покровский кафедральный собор и Лютеранскую кирху. Побывали в Старом и Новом замках, а также в древнейшем православном храме Беларуси – Коложской церкви. Символично завершилась экскурсия у Вечного огня на братской могиле павших советских воинов и партизан.

Нам все очень нравится, очень много классных фотографий сделали. Город очень красивый. Много эмоций получили.

Вчера мы, например, ходили по вагону и пели «Катюшу». Мы очень все быстро сдружились, несмотря на то, что мы из разных стран.

В «Поезде Памяти» очень много друзей, очень много национальностей, с ними было приятно познакомиться.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Здорово, что Гродненщина сегодня принимает после Брестской области этот проект. Для участников это возможность узнать, как в нашей стране созданы условия для разных конфессий, для разных национальностей, в каком мире и согласии проживают здесь разные народы.